Mais de 20 milhões de pessoas estão sob alertas de tempestade de inverno nos EUA

Um forte sistema de tempestades que atinge o leste dos Estados Unidos deixa mais de de 20 milhões de pessoas sob estado de alerta, à medida que neve, chuva e frio se movem na região. Nesta segunda-feira (3), neve foi removida do terreno do Lincoln Memorial (foto), em Washington, DC, onde o governo federal foi fechado e aulas canceladas. A tempestade que atingiu a capital federal tem previsões oficiais de 12,7 a 25,4 centímetros de neve acumulada. A neve começou a cair na noite de domingo (2) em partes do Alabama, Kentucky e Tennessee. Um alerta de tempestade de inverno também foi emitido em partes do norte do Alabama e do sul do Tennessee, e partes da Geórgia, Kentucky, Carolina do Norte e Virgínia Ocidental. O clima e as interrupções decorrentes da Covid-19 causaram dor de cabeça para os viajantes aéreos. Mais de 2.700no domingo e outros 2.800 nesta segunda.