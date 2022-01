Trabalhos de recuperação do Largo Glênio Peres iniciam em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre começou nesta segunda-feira (3) os trabalhos para recuperar o Largo Glênio Peres, localizado no Centro Histórico, em frente ao Mercado Público e à Praça XV de Novembro. Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos (Smsurb) e Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) retiraram os quiosques do calçadão para um projeto de embelezamento do local. A ação acontece alguns dias após a confirmação da pintura e restauro da fachada e assinatura do termo de execução de obras para abertura do segundo piso do Mercado Público. A pintura do prédio do Mercado Público deve iniciar nos próximos dias e se tudo seguir de acordo com as, na metade do ano, o local já contará com a pintura e restauração de sua fachada totalmente concluídas.