'Heróis contra a Covid-19' estão nas ruas de praia gaúcha

Um dos balneários mais buscados no verão gaúcho tem a céu aberto uma forma inusitada de reverenciar a luta contra a Covid-19. Esculturas nas calçadas lembram personagens de História em Quadrinhos (HQs) e fazem parte da série "Os Heróis Contra o Covid-19", do produtor Luciano Moucks. Segundo a prefeitura de Cidreira, os trabalhos são "monumentos públicos baseados nas HQs criadas pelo artista, cada uma representando uma cidade ou mais e um continente". As estátuas estão sendo revitalizadas e durante o verão ficarão em exposição, informa o site do município. Além disso, são previstas intervenções teatrais dos artistas oficiais, games, filmes e séries. Outra iniciativa é a escolha de uma jovem para "ser a futura heroína dos quadrinhos" do balneário. Acesse a cobertura especial da pandemia