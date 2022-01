Público menor e queima de fogos que durou 16 minutos marcam virada do ano em Copacabana

A queima de fogos de artifícios voltou a iluminar o céu de Copacabana, no Rio de Janeiro, na virada do ano. Por 16 minutos, o espetáculo, que foi suspenso na entrada de 2021 devido à pandemia, foi recebido com alegria e esperança de um ano melhor em 2022. As medidas da Prefeitura do Rio de Janeiro para evitar aglomerações deram resultado e o público foi menor do que nos anos sem pandemia, quando o Réveillon famoso mundialmente reunia até 3 milhões de pessoas. A chuva fraca que caiu durante o dia e à noite da sexta-feira (31) e a instalação de mais 10 pontos de queima de fogos em outras partes da cidade também ajudaram. A intenção da prefeitura em instalar esses outros pontos de show pirotécnico nos outros bairros foi evitar o deslocamento do público para Copacabana. O início do espetáculo de queima de fogos foi com um manifesto à vida gravado com a cantora Teresa Cristina.