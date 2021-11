Incêndio atinge mercado de Gikomba, no Quênia

Um incêndio atingiu o mercado de Gikomba, em Nairóbi, Quênia, nesta segunda-feira (8). Comerciantes retiravam roupas dos entulhos nesta manhã, enquanto as chamas ainda eram combatidas pelos bombeiros (foto). O incêndio afetou a parte da Mitumba, onde a maioria dos comerciantes armazena as mercadorias. Os danos totais e as causas do incêndio ainda não foram determinados. Em agosto, mais de 900 comerciantes de Gikomba processaram o governo do condado de Nairóbi exigindo 20 bilhões de dólares em compensação por incêndios frequentes no mercado. Este é o maior mercado de roupas de segunda mão da África Oriental, e os comerciantes listam pelo menos 15 incidentes com incêndios no local desde 2015. Os vendedores afirmam que os recorrentes incêndios refletem a falha do governo local em tomar precauções para a segurança dos mercadores e público.