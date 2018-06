Seleção Brasileira posa para foto oficial da Copa do Mundo

Jogadores e comissão técnica da Seleção Brasileira posaram para a foto oficial do time que vai disputar a Copa do Mundo na Rússia. O registro foi feito antes do elenco partir para Viena, local do último amistoso pré-mundial. A imagem traz, em pé, os jogadores Marquinhos, Filipe Luis, Danilo, Marcelo, Ederson, Alisson, Cássio, Renato Augusto, Casemiro, Paulinho, Fernandinho e Geromel. No meio, estão Ricardo Rosa (preparador físico), Fábio Mahseredjian (preparador físico), Rodrigo Lasmar (médico), Taffarel (treinador de goleiros), Edu Gaspar (coordenador de Seleções), Tite (técnico), Cléber Xavier (auxiliar técnico), Sylvinho (auxiliar técnico), Fernando Lázaro (analista de desempenho) e Matheus Bachi (auxiliar técnico). E, sentados, Firmino, Taison, Philippe Coutinho, Thiago Silva, Gabriel Jesus, Miranda, Neymar, Fágner, Fred, Willian e Douglas Costa. A seleção estreia no torneio no dia 17 de junho, contra a Suíça.