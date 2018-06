Fluminense anuncia acerto com o técnico Marcelo Oliveira

Treinador foi bicampeão do Campeonato Brasileiro em 2013-14 pelo Cruzeiro MARTIN BERNETTI/AFP/ARQUIVO/JC

Folhapress

Após as recusas de Zé Ricardo e Dorival Júnior, o Fluminense acertou com o técnico Marcelo Oliveira nesta sexta-feira (22). O clube carioca tinha pressa para fechar com um substituto de Abel Braga. O novo treinador será apresentado oficialmente na próxima terça-feira (26), data em que o elenco se reapresenta após folga na parada da Copa.

Oliveira foi bicampeão do Campeonato Brasileiro em 2013-14 pelo Cruzeiro. Seu último trabalho, no entanto, não foi tão glorioso: o rebaixamento para a Série B pelo Coritiba, no ano passado.

O treinador também já passou por Atlético-MG, Vasco, Palmeiras, CRB, Ipatinga e Paraná. Ele ainda foi campeão da Copa do Brasil (2015), Mineiro (2014) e Paranaense (2011 e 2012).