Bicentenário de Anita Garibaldi resgata sua história com homenagens no Brasil, Itália e Uruguai

Segundo a presidente de honra do Instituto Anita Garibaldi e presidente do Bicentenário, Elma Sant'Ana, que é também folclorista e pesquisadora gaúcha, um dos pontos altos ocorreu em Aceguá, na fronteira entre Brasil e Uruguai, no início de setembro, na presença de autoridades dos dois países. "Fizemos uma homenagem e colocamos uma placa perto do Rio Negro, por onde Anita, Giuseppe e o filho passaram para fixar residência em Montevidéu", explica Elma.

São mais de 200 eventos, que vão desde homenagens promovidas pelos governos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, passando por exposições, colóquio internacional, lançamentos de livros, recuperação de quadros, concursos literários, lançamentos de medalha e selo, e o plantio da Rosa de Anita nos municípios por onde a combatente passou (Porto Alegre, Florianópolis, Laguna, Imbituba, Tubarão, Anita Garibaldi, Lages, Curitibanos e Garopaba). A ideia, segundo os responsáveis pela organização do Bicentenário, é difundir e promover a história desta destemida mulher.

Considerada um símbolo da capacidade de luta por ideais e por amor, Anita Garibaldi (1821-1849) está sendo homenageada de diferentes formas no Brasil, Itália e Uruguai durante todo este ano, que marca o bicentenário de seu nascimento. No Rio Grande do Sul, as cerimônias estão concentradas neste mês de setembro, já que a heroína de dois mundos foi figura destacada na Revolução Farroupilha (1835-1845), ao lado do italiano Giuseppe Garibaldi.

Nesta quinta-feira (16), dentro das comemorações da Revolução Farroupilha, ocorreu evento na cidade de Guaíba, onde foi inaugurado o 1° Pantheon Municipalista do Rio Grande do Sul. É a primeira vez que as bandeiras dos 497 municípios do Estado estarão reunidas em um mesmo local. "Uma grande festa pelo aniversário do filho de Anita e Garibaldi, Menotti Garibaldi, que nasceu em Mostardas, em 1840", ressalta a folclorista. A exposição itinerante Caminhos de Anita leva a vida da heroína para vários municípios gaúchos, entre eles Caxias do Sul, São Francisco de Paula e Gramado.

Organizado pela Comissão dos Festejos Farroupilhas e dividido nas categorias público geral e público escolar, o concurso Artístico-Literário Festejos Farroupilhas 2021 vai premiar produções gráficas, como desenhos, e literárias, como contos e poesias, que abordem a temática deste ano, Caminhos de Anita. O resultado do concurso está previsto para o final deste mês.

Em 20 de setembro, uma das datas mais importantes da história do Rio Grande do Sul, será lançada a Medalha Comemorativa Anita Garibaldi esculpida pela Casa da Moeda. O presidente do CulturAnita, Adílcio Cadorin, explica que as medalhas terão de um lado a imagem da heroína e do outro os mapas do Brasil e da Itália, com o desenho da rosa criada especialmente para o Bicentenário. A flor, diz ele, simboliza o projeto "Due mundi una rosa per Anita" - Dois mundos e uma rosa para Anita. As medalhas, diz Cadorin, não são moedas ou cédulas de dinheiro, são produtos criados para marcar eventos históricos e culturais.

O bicentenário também está preocupado com o resgate de obras envolvendo o casal. A obra Fuga de Anita Garibaldi a cavalo (1917-1918), de Darkir Parreiras, foi restaurada pelo Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Bens Culturais da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e entregue ao Museu Histórico Farroupilha da cidade de Piratini.

Em Santa Catarina, estado onde nasceu Anita Garibaldi, os eventos se concentraram no mês do nascimento e morte da heroína, em agosto, e uma das principais homenagens é a exposição sobre Anita no Palácio Cruz e Sousa, em Florianópolis, que fica aberta ao público até o final do ano. "Sua história é ainda muito atual e vivenciada por milhões de Anitas", disse o presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Edson Lemos. "Ela nos deixa um legado como guerreira e mulher."