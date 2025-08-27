Bolsas da Ásia fecham sem direção única, à espera de Nvidia e com realização de lucros na China

As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta quarta-feira (27), com os mercados acionários globais em compasso de espera pelo balanço da Nvidia, que será divulgado após o fechamento dos negócios em Wall Street mais tarde.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi encerrou a sessão em alta de 0,25% em Seul, a 3.187,16 pontos. Já o japonês Nikkei, de Tóquio, avançou 0,30%, a 42.520,27 pontos. Em Taiwan, a ação da TSMC registrou valorização de 1,28%, antes dos resultados da rival Nvidia. Por lá, o índice Taiex ganhou 0,88%, a 24.519,90 pontos.

Na China, por outro lado, uma realização de lucros impôs sinal negativo aos principais índices, após fortes ganhos recentes. Em Hong Kong, o Hang Seng baixou 1,27%, a 25.201,76 pontos. Já o Xangai Composto cedeu 1,76%, a 3.800,35 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 1,91%, a 2.394,27 pontos.

O movimento arrefeceu o ímpeto de papéis de empresas de tecnologia chinesas, após Pequim anunciar plano para apoiar o desenvolvimento de chips de inteligência artificial e de ecossistemas de software para a tecnologia. Hua Hong Semiconductor caiu 0,85%, depois de chegar a avançar 4% na máxima do dia.

Na contramão, Cambricon Technologies saltou 3,24%, depois que a fabricante de semicondutores revelou ter registrado lucro no primeiro semestre. No radar, o lucro industrial da China recuou 1,5% na comparação anual de julho, segundo informou o NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,28%, a 8.960,50 pontos, em Sydney.