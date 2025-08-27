Emergência do Clínicas enfrenta superlotação e atende mais que o triplo da capacidade

A emergência de adultos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre está superlotada, atendendo, na manhã desta quarta-feira (27), 170 pacientes, em uma estrutura que comporta 56 leitos. As informações são da assessoria de imprensa do Clínicas.

O número é o maior já registrado em 2025. Na recepção, ainda há mais pacientes aguardando. A situação exige a utilização no limite máximo de todos os recursos materiais e humanos disponíveis, explica o hospital, levando à priorização de casos de maior gravidade e risco de vida para atendimento. O motivo da superlotação é multifatorial, predominando pacientes com doenças crônicas em quadros agudos.

Enquanto a situação se mantiver, a recomendação da instituição é de que a população procure outros serviços de emergência ou, em casos mais simples, as unidades básicas de saúde e de pronto atendimento.