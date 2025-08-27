Começa em setembro o prazo para pagar dívidas com a prefeitura com descontos

A partir de segunda-feira (1), estará aberto o prazo de adesão ao RecuperaPOA 2025, programa de recuperação fiscal da prefeitura de Porto Alegre que oferece descontos de até 90% em juros e multas para a regularização de dívidas com o município. A iniciativa segue até 31 de outubro de 2025 e permite parcelamento em até 60 vezes. As informações são da prefeitura da Capital.

“O RecuperaPOA 2025 cria condições reais para que as pessoas regularizem suas dívidas, recuperem sua capacidade de crédito e voltem a participar da economia formal. Ao mesmo tempo, fortalece a arrecadação do município em um período decisivo de transição da reforma tributária”, destaca a secretária da Fazenda, Ana Pellini.

Será possível negociar dívidas relacionadas a tributos como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), além de taxas municipais e créditos não tributários inscritos em dívida ativa, inclusive aqueles gerados pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). O desconto máximo de 90% será concedido para pagamento em cota única; para parcelamentos em até seis vezes, o abatimento será de 85%; em até 12 vezes, de 80%; e acima disso, de 40%.

Podem aderir ao programa pessoas físicas e jurídicas com débitos junto ao município, inclusive os já inscritos em dívida ativa, protestados ou em execução fiscal. Também são aceitas dívidas que já tenham sido parceladas anteriormente, mesmo que os parcelamentos tenham sido cancelados. Débitos oriundos do Simples Nacional também podem ser incluídos, desde que tenham sido transferidos ao município. Confissões de dívida formalizadas até 31 de outubro igualmente poderão ser negociadas.

A adesão ao RecuperaPOA 2025 deve ser feita diretamente no site mediante login na conta gov.br, a partir de 1º de setembro, ou pelo aceite da proposta enviada pela Receita Municipal por e-mail ou correio. É fundamental que o contribuinte esteja atento à segurança das informações, verificando o remetente e entrando em contato com a Prefeitura em caso de dúvida, para evitar possíveis golpes. Para pessoas jurídicas que não acessarem diretamente com o certificado digital, é necessário que a pessoa física responsável faça previamente o vínculo do CNPJ à sua conta gov.br.