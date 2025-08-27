Mochileiro abre bar com temática latino-americana no Centro Histórico de Porto Alegre

O Centro Histórico de Porto Alegre ganhou mais um bar no mês de agosto. O Listo (@listobarpoa) é um ambiente latino-americano, com referências aos nossos países vizinhos que vão além da decoração. Fagner Carbonera, proprietário do bar, foi mochileiro e passou de 2021 a 2023 peregrinando por diversos países da América Latina, experiência que inspirou o negócio.

Foi durante as viagens que surgiu a identificação com a cultura que, ainda que semelhante, parece distante, segundo o empreendedor. “Eles sofrem com os mesmos problemas que a gente. Muitas vezes, percebo que nós, brasileiros, não nos reconhecemos tanto como latinos. Talvez por falar português, pelo consumo de muitas coisas em inglês e quase nada em espanhol”, analisa.

O planejamento inicial de Fagner, após o fim da jornada das viagens, era abrir um hostel onde pudesse continuar tendo contato com os mochileiros de diversos lugares. Parte da proposta era ter um bar dentro do hostel. No fim das contas, foi essa a ideia que prevaleceu. “Conhecia um dos donos do Trio, o antigo bar daqui, e aí apareceu a oportunidade de comprar. E claro que o movimento da rua Fernando Machado foi um fator importante para a compra do espaço”, destaca o novo proprietário, comentando sobre uma das ruas mais frequentadas na noite de Porto Alegre.

Sobre estar em um ponto cercado de outros bares, Fagner não enxerga a concorrência como algo negativo. Pelo contrário, entende que a colaboração entre os estabelecimentos faz com que todo mundo cresça. “A galera se ajuda muito. Quando tem o samba no domingo, quem paga a banda é o Arvo, aqui do lado, e respinga para mim, porque estamos abertos. Na sexta-feira, fazemos o nosso evento aqui e respinga para todo mundo. Em dias de jogos, o Brechó do Futebol atrai a galera”, pontua.



Inaugurando há pouco tempo, Fagner teve suas expectativas superadas tanto no movimento quanto na receptividade dos vizinhos. "No primeiro dia, tinha tanta gente que não dava para entrar. Nosso perfil no Instagram também não para de crescer, a galera está interagindo", diz, empolgado. "E eu fui muito bem recebido. Os donos dos outros bares já conversaram comigo e me deram várias dicas. O cara do Brechó até sugeriu fazermos eventos juntos. Ele disse 'ainda bem que trouxe uma coisa nova, para diversificar ainda mais o público e agregar na rua '. Está sendo bem coletivo", declara Fagner.

Atrações e cardápio

O setlist do bar tem como foco a temática latina nas sextas-feiras, com músicas que vão do reggaeton até a salsa, passando pela cúmbia . Nos sábados, o som deve ficar por conta de músicas brasileiras, especialmente rap. “Até porque, aqui na rua, já tem um público grande, então também temos que cuidar para não espantar essa galera, para ninguém olhar torto”, pondera Fagner.

O cardápio do Listo é composto por cervejas e drinks autorais, criados em parceria com uma bartender, responsável pela montagem. A carta conta, basicamente, com adaptações de drinks conhecidos do grande público, como mojito e negroni, mas com um toque autoral que remete à América Latina.



A decoração também é um dos atrativos. Num prédio pequeno, mas com paredes altas, o destaque fica para os papéis de parede com frases e figuras de personalidades latino-americanas. Apesar de ter inaugurado há pouco tempo, Fagner já tem ideias para um futuro breve do Listo. "Queremos colocar telões, para a galera poder assistir jogos aqui também. Melhorar nosso sistema de som e adicionar algumas opções de comidas pré-prontas, já que não temos espaço para montar uma cozinha", projeta o empreendedor.

Horários e endereço do Listo

O Listo fica localizado na rua Coronel Fernando Machado, nº 1196, no Centro Histórico de Porto Alegre. O bar funciona de terça-feira a domingo, das 18h à meia-noite.