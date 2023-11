Comandada por padrasto e enteado, nova operação une bar e parrilla na antiga rua do Arvoredo

Arvo Bar é a novidade da rua Cel. Fernando Machado, nº 1200, no reúne bar e parrilla em uma única operação, com cardápio de drinks, cervejas e carnes – em cortes tradicionais ou servidas para compartilhar em sanduíches e espetinhos. O negócio é comandado por Luciano Pereira e Vitor Bartz, padrasto e enteado, e refere-se, em seu registro, às lendas urbanas que espreitam a rua do Arvoredo. é a novidade da rua Cel. Fernando Machado, nº 1200, no Centro Histórico de Porto Alegre . A inauguração acontece neste sábado (11). O espaço– em cortes tradicionais ou servidas para compartilhar em sanduíches e espetinhos. O negócio é comandado por Luciano Pereira e Vitor Bartz, padrasto e enteado, e refere-se, em seu registro, às lendas urbanas que espreitam a rua do Arvoredo.

Mas o Arvo Bar não abre as portas para desenterrar o passado macabro da via. O objetivo por trás da homenagem é estampar o carinho que Vitor conserva pelo endereço. “Moro aqui há bastante tempo, sempre frequentei esse lugar. Quando desenhamos o projeto, queríamos fazer uma menção ao local, à antiga rua do Arvoredo, mas não aos crimes.” A ideia sai do campo sentimental para ingressar ao mercado quando Luciano associa-se ao empreendimento e realiza um investimento de R$ 100 mil no negócio do enteado.

“Nosso planejamento é retomar o público dessa rua, mas apresentando novas propostas, trabalhando em conjunto com outros bares em eventos de rua”, destaca Vitor. Apresentações musicais e transmissões esportivas, nesse sentido, estão no radar da operação. O local tem capacidade para receber cerca de 100 pessoas.

O cardápio do Arvo Bar

No cardápio, além de drinks clássicos e cervejas, estão disponíveis opções de churrasco, como linguiça, picanha e assado de tira. O carro-chefe, contudo, é o sanduíche com carnes, como conta Vitor. O item é comercializado por R$ 32,00. As alternativas mais clássicas da parrilla também partem desse valor.

Prontos para a data de abertura do Arvo Bar, Luciano e Vitor compartilham de sentimentos diversos. É a primeira aventura da dupla no empreendedorismo. “ Estamos vivendo uma descoberta, um momento fantástico. E a aceitação do público tem sido muito boa . Fizemos uma projeção de faturamento e de pessoas, e os números superaram as nossas expectativas”, analisa Vitor sobre os testes com clientes, que aconteceram durante o mês de outubro. “Mas também dá um frio na barriga”, brinca Luciano.

Informações gerais

A inauguração oficial do Arvo Bar acontece neste sábado (11) com apresentação de grupo de samba. O espaço funciona de terça-feira a sábado, das 18h à meia-noite. Aos domingos, a operação ocorre das 16h às 22h.