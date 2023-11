Inspirado em pubs da Inglaterra, bar especializado em sinuca abre em prédio icônico de Porto Alegre

Jamil Aiquel

03 Novembro 2023

O Pub Snooker Tigre tem mesas profissionais e oferece aulas com o objetivo de democratizar a prática do esporte

Inspirado nos pubs ingleses, o Pub Snooker Tigre é novidade na capital. Focando no aspecto esportivo da sinuca, mas sem ignorar o lado lúdico da prática, o novo pub, localizado no tradicional prédio do edifício Casas Tigre, na esquina das avenidas Ipiranga e Azenha, conta mesas de sinuca profissional e busca ser um espaço democrático, onde pessoas de todas as idades possam curtir o ambiente e aprender sobre o esporte britânico.O empreendimento é comandado pelos sócios Valdemir Linhares e Volnei Ferraz, conhecido como Goiano, profissional da sinuca e campeão brasileiro da modalidade. A dupla, percebendo que a prática da sinuca em Porto Alegre estava muito concentrada em barzinhos e botecos, resolveu criar um espaço, inspirado nos pubs ingleses, com o objetivo de ser um polo de divulgação do esporte na Capital. “Queremos unir o esporte e a diversão com o pub. A proposta é resgatar a prática do esporte e agregar uma nova geração de praticantes. Queremos trazer a família, fazer um ambiente mais agradável, mais leve, e consequentemente proporcionar o interesse a prática”, explica Valdemir Com 840m², o espaço conta com oito mesas profissionais de sinuca para locação, todas calibradas e reguladas, com o objetivo de trazer a melhor experiência possível para os praticantes, sejam eles iniciantes ou profissionais. Ainda com o fomento da prática da sinuca em mente, o Pub Snooker Tigre oferece aulas particulares e em grupo, ministradas pelo próprio Goiano. O jogador profissional enfatiza que as aulas são indicadas para todos os públicos.