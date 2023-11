Loja onde cliente monta o picolé abre em Porto Alegre comandada por empreendedora da CauCakes

Poplab é a mais nova operação da rua Dinarte Ribeiro, nº 50, no cliente pode montar o seu próprio picolé, escolhendo o sabor da base, a cobertura e o granulado a ser adicionado. A novidade é um braço da é a mais nova operação da rua Dinarte Ribeiro, nº 50, no bairro Moinhos de Vento , em Porto Alegre. A loja comercializa picolés personalizáveis. Ou seja, o, escolhendo o sabor da base, a cobertura e o granulado a ser adicionado. A novidade é um braço da CauCakes , marca que está há 12 anos no mercado de doces.

Para adquirir os produtos da Poplab, a clientela deve seguir três passos. Começa-se pela base do picolé. Estão disponíveis 12 sabores, como pistache, doce de leite, cheesecake de frutas vermelhas e chocolate com brownie. Em seguida, o cliente escolhe uma das três opções de cobertura: chocolate, chocolate branco e chocolate sem açúcar. Por fim, são ofertadas oito alternativas de granulado, como farelos de Oreo, brownie, pistache e cookie red velvet. O consumidor deve optar por uma dessas para finalizar a personalização do picolé.

Os valores variam entre R$ 16,00 e R$ 19,00. Algumas opções são veganas. Entre as combinações mais pedidas pela clientela destacam-se o picolé de pistache com cobertura de chocolate branco e farelos de pistache e o picolé de cheesecake de frutas vermelhas com cobertura de chocolate branco e farelos de cookie red velvet. “ São infinitas variações. É um produto que consigo criar sabores diferentes todos dias ”, destaca Cláudia Robinson, proprietária da Poplab.

A Poplab tem inspiração internacional

A loja tem conceito inspirado em modelo de negócio dos Estados Unidos. “Lembro de ter falado para o meu pai que era muito bom, muito fácil a operação e que, um dia, eu faria isso aí”, recorda a empreendedora, natural de Novo Hamburgo, sobre a percepção que teve durante viagem em 2015. Por oito anos, a ideia da Poplab ficou congelada. Há cerca de um mês – e com um investimento de R$ 190 mil –, o conceito saiu do papel, e o espaço foi inaugurado.

A marca é da mesma proprietária da CauCakes

As receitas dos picolés são autorais e recebem apoio da CauCakes, marca também comandada por Cláudia especializada em doces. “A CauCakes é uma marca-mãe. A ideia é usá-la para dar autoridade à Poplab”, diz a proprietária dos empreendimentos. As lojas também conversam pela proximidade de endereços. A CauCakes está localizada no número 95 da rua Dinarte Ribeiro; a Poplab, no número 50 da mesma via. “Acredito muito no potencial dessa região. Tem restaurantes novos abrindo, e isso facilita muito para termos um contexto gastronômico no bairro”, analisa Cláudia.

O que difere as operações, no entanto, é o visual arquitetônico. A Poplab, como conta a proprietária, tem um aspecto mais ‘instagramável’ – termo utilizado para caracterizar algo que chama a atenção das pessoas e tem afinidade com postagens do Instagram ou de outras redes sociais. “Temos uma película holográfica para trazer uma coisa meio futurista. Isso facilita para que as pessoas queiram estar no lugar, queiram postar o lugar.” E o público parece estar aderindo à ideia. No último domingo (29), os estoques da Poplab esgotaram antes do horário de fechamento da unidade.

Franquias da Poplab

Para o os próximos passos da operação, Cláudia planeja implementar um modelo de franquias. Neste primeiro mês de funcionamento, a empreendedora estima ter recebido mais de 50 convites para franqueamento do negócio e admite a possibilidade para o futuro. Em relação à CauCakes, os planos rumam para novos pontos de venda de itens da marca. A Holy Cau, linha funcional de produtos da CauCakes, deve ganhar um novo espaço físico em breve. Um food hall com produtos exclusivos das marcas comandadas por Cláudia também está entre os desejos para o futuro.

Informações gerais

Localizada na rua Dinarte Ribeiro, nº 50, a Poplab está aberta de terça-feira a domingo, das 13h às 19h30min.