Com pole dance e outras 15 modalidades, estúdio de dança de Viamão abre unidade no Centro Histórico de Porto Alegre

Há sete anos empreendendo em Viamão, a professora de dança Susi Alves é responsável por um dos centros artísticos mais consolidados da cidade. Mirando a expansão da marca, a empreendedora acaba de abrir sua segunda unidade, dessa vez em Porto Alegre. O ponto que acomoda a novidade fica na esquina entre a rua dos Andradas e a rua General Vasco Alves, no centro da Capital, próximo ao Gasômetro.

A vontade de empreender em Porto Alegre sempre esteve presente na vida de Susi, mas investir em um terreno conhecido acabou sendo a aposta. Até que, após realizar o grande sonho de ter uma ONG que oferece aulas de dança para crianças de baixa renda, a empreendedora se viu estagnada. "Achava que não tinha capacidade de vir para Porto Alegre. Mas sinto que sou muito movida a metas, e depois de conseguir criar o projeto social, era como se não estivesse evoluindo. Então, comecei a projetar essa vinda para cá", comenta Susi, que entre iniciar a busca por imóveis e abrir as portas do novo estúdio levou apenas três meses.

"O Centro já é artisticamente histórico, existem muitas referências, então queria que fosse na região central. Comecei a olhar só por olhar, mas quando encontrei esse imóvel aqui, a uma quadra do Gasômetro, bem em frente à Praça do Tambor, que tem toda essa representatividade para nós, negros, pensei 'é esse o lugar'", lembra Susi.

Prestes a completar um mês na nova operação, a empreendedora celebra a boa recepção da vizinhança. O estúdio conta com mais de 70 alunos, e Susi projeta encerrar o ano com a primeira centena . "Temos muito movimento aqui na rua, pessoas passando e entrando para conhecer, ver o que é. O pessoal está feliz porque não tinha nada, estava bem largado, e aqui perto não tinha nenhum estúdio de dança. O pessoal está empolgado, e a gente fica mais empolgado ainda", admite Susi.

Conheça as aulas do Centro Artístico Susi Alves

Entre as modalidades disponíveis na unidade de Porto Alegre, estão: pole dance, acrobacias no tecido, exercícios de flexibilidade e danças urbanas, como hip hop, ritmos e twerk. Mas o carro-chefe, garante Susi, é o pole dance. Ritmo que rendeu algumas medalhas de ouro em competições nacionais para atletas da escola. O espaço ainda não conta com aulas para crianças, mas a modalidade já está nos planos da empreendedora, visto que a opção fez sucesso na unidade de Viamão.

O perfil do público, de acordo com Susi, é muito diverso. O estúdio atende desde adolescentes com 15 anos até idosos com quase 80 anos. "É muito legal, porque é uma grande mistura. Temos alunas no pole dance com 70 anos. Não tem idade certa, corpo certo, é tudo questão de liberdade", pontua.

O futuro do estúdio de dança

Apesar de ter recém inaugurado o novo espaço, Susi já projeta os próximos passos do negócio. A empreendedora planeja a abertura de novas unidades. Nada com data marcada, mas sempre de olho no futuro. "Garanto que não vai parar por aqui, vai ser sempre só o começo. Comecei sozinha lá em 2017, mas hoje não sou mais. Tenho pessoas como a Nathália, que fica lá em Viamão, e a Alana aqui em Porto Alegre. Pessoas jovens, com o dobro de energia e de fé, que vão seguir os meus projetos", emociona-se.

Informações gerais

O estúdio está localizado na rua dos Andradas, nº 289, esquina com a rua General Vasco Alves. As aulas ocorrem por turmas nos dois turnos, mas o espaço está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h. Existem opções de pacotes mensais e trimestrais, com aulas desde uma vez na semana até o full pass, com acesso para todas as modalidades.