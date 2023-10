Gaúchos projetam faturar R$ 4 milhões com agência especializada em apresentações impactantes de PowerPoint

Foi após notar uma oportunidade no mercado que os irmãos Lucas e Fernanda Ferraz desenvolveram a Clarke Agency, agência especializada em apresentações de alto impacto em PowerPoint. Desde a criação da marca, em 2019, a agência cresceu cerca de 40% e projeta encerrar 2023 com um faturamento de R$ 4 milhões.



O insight para criação do negócio surgiu enquanto Lucas atuava como executivo em uma startup. Para uma convenção, sua empresa precisou desenvolver mais de 300 slides. Apenas duas empresas do setor tinham capacidade para fazer a entrega, mas os valores ficavam em torno de R$ 400 mil. Foi aí que Lucas notou a oportunidade e passou a pesquisar o mercado. “Já estava querendo abrir o meu próprio negócio. Então, me desliguei da empresa e fiz sociedade com a Fernanda, minha irmã, que atua na área da comunicação, com design, e buscamos entender como funcionavam essas apresentações de alto impacto”, lembra Lucas sobre o início da Clarke.



O que começou com quatro colaboradores conta, hoje, com quase 30 pessoas na operação. Os irmãos perceberam, na prática, uma dor do mercado, já que cada vez mais clientes buscavam pela agência. “As pessoas acham que sabem criar apresentações e, na verdade, não sabem. Quando entendem o que é uma apresentação de alto impacto, entendem o valor dela”, reflete Lucas.

Para o empreendedor, contar com uma apresentação de alto impacto é essencial para qualquer empresa. Assim como ter uma impressora, o sócio defende que todo negócio deve ter, pelo menos, uma boa apresentação da sua marca. "A grande diferença é trazer profissionalismo para um documento que é essencial, que vai, ou não, causar uma boa impressão e passar credibilidade para o mercado", destaca Lucas.

Os produtos oferecidos pela Clarke Agency



A agência conta com planos que atendem desde o microempreendedor até multinacionais, o que, de acordo com Lucas, é um grande diferencial. O empreendedor garante que a agência já atendeu cerca de 70% das grandes empresas brasileiras, com nomes no portfólio como L'oréal, Heineken, Claro e Ambev . “Esse serviço sempre foi muito caro, então nós trazemos valores mais justos, tanto para empresas com 5 mil funcionários quanto para pessoas físicas, para quem é MEI. Além de mais interatividade, trabalhar com vídeos, que o mercado ainda não fazia”, afirma. Os valores para os slides podem variar entre R$ 189,90 e R$ 399,90, a depender do prazo para entrega.



Em novembro, a Clarke expande sua atuação com o lançamento do Clarke Lab, plataforma focada no desenvolvimento de sites e aplicativos que recebeu um aporte de 2 milhões de euros de um fundo suíço. “Fechamos um contrato de cinco anos com a Wix. Utilizamos a tecnologia deles, que é a melhor no mundo para desenvolvimento de sites, que era um gap muito grande na europa. As pessoas compram no nosso site e já tem tudo embutido dentro de um plano, já tem domínio, e recebem o seu site pronto em um período de até 10 dias úteis”, descreve o sócio. A alternativa recebeu um aporte conta com diferentes opções de planos, que ficam com valores entre R$ 699,00 e R$ 1,5 mil.



A agência já desenvolveu em média de 40 mil slides, e também conta com o Clarke Class, cursos para outras empresas que ensinam como utilizar o PowerPoint para criar apresentações mais impactantes.

O horizonte da agência

Para o futuro, a Clarke planeja seguir investindo em ações de impacto positivo, com foco na expansão para outros países. "O objetivo é aprender tudo aqui no Brasil, melhorar e projetar esse serviço em outros países", projeta Lucas. Já foi realizado um primeiro investimento de R$ 15 mil para a expansão da marca, que já desenvolveu apresentações para 13 países.