Carla Zambelli passará por nova audiência de processo de extradição

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passará por nova audiência no Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, nesta quarta-feira (27). A audiência integra o processo de extradição da parlamentar. A Justiça da Itália decidirá se Zambelli pode aguardar o trâmite de extradição em liberdade ou em prisão domiciliar.

No dia 13 de agosto, Zambelli passou mal ao chegar à audiência processo de extradição de Zambelli pode durar de um ano e meio a dois anos. A defesa da parlamentar alega questões de saúde e pede que a deputada federal aguarde a decisão sobre a extradição em liberdade.. Como mostrou o Estadão, o

A deputada foi condenada duas vezes pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A primeira condenação foi em maio, por ter coordenado a invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para emitir um mandado de prisão falso contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes.

Após a condenação, a parlamentar fugiu do País, passando a ser foragida da Justiça brasileira. Ela foi presa na Itália em 29 de julho. A deputada federal está detida na penitenciária de Rebibbia, em Roma.