Avenida Protásio Alves terá três novos empreendimentos

Três novos empreendimentos vão mudar a fotografia da avenida Protásio Alves, que nos últimos anos perdeu muitas operações comerciais. Ao longo da via, nos trechos compreendidos entre as ruas São Manoel e Vicente da Fontoura, serão construídos segmentos ligados ao varejo, setor farmacêutico e uma instituição financeira.

Os trabalhos mais adiantados são os da futura agência do Banrisul, que vai funcionar no número 1.150 da via. O novo banco terá 506 metros quadrados e será chamado de Agência Caminho do Meio. O banco informa que ainda não há data para a inauguração. Na esquina da avenida com a rua São Manoel, será construída uma farmácia, segundo o relato de comerciantes da região. No momento, uma empresa realiza a demolição do prédio onde funcionavam lojas comerciais. Nesta quarta-feira (27) os trabalhadores realizavam a retirada dos entulhos da área.

Na área do antigo supermercado Nacional, no encontro com a rua São Vicente, em frente ao colégio Israelita, será construído o supermercado Bistek. A construção da nova edificação terá 148 vagas de estacionamento. As operações de carga e descarga acontecerão em docas cobertas, das 8h às 18h. O horário de funcionamento será das 8h às 21h, de segunda a sábado, e das 9h às 19h aos domingos e feriados, com previsão de receber quatro mil clientes por dia.

Sobre o quarto terreno, localizado ao lado do Trianon, onde funcionava um drive-thru do Banrisul, foi fechado com tapumes. Não há até o momento uma definição sobre o que será construído no terreno. A estrutura do antigo setor de atendimento de clientes ainda não foi demolida.

A chegada dos novos empreendimentos na avenida Protásio Alves, uma das vias mais tradicionais da cidade, foi bem recebida pelos comerciantes da região, já que os locais estavam desocupados. Os comerciantes vizinhos ao antigo supermercado, que pediram para não serem identificados, disseram que a área vinha sendo usada por pessoas em situação de vulnerabilidade social. A coincidência dos quatro terrenos onde serão construídas as novas edificações é que todas ficam no lado par da Protásio Alves.



O presidente do Sinduscon/RS, Claudio Teitelbaum, destaca que a transformação da avenida tem a ver com o fato de as pessoas optarem por morar e trabalhar perto de zonas mais densas e com infraestrutura. Conforme Teitelbaum, existe um movimento migratório em regiões próximas do Centro Histórico, como é o caso da Protásio, que fica perto de hospitais (Clínicas, Complexo da Santa Casa e Pronto Socorro), da universidade federal e do Parque da Redenção.

A secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, Fernanda Barth, avalia que os novos investimentos são positivos para Porto Alegre. "Alguns imóveis estavam abandonados há muitos anos, sem uso e sendo alvo de pichações e depredações", comenta. Fernanda destaca que a ocupação dos terrenos por pessoas em situação de vulnerabilidade social acaba prejudicando a ambiência de toda a avenida, de toda a quadra, inclusive desvalorizando outros imóveis do entorno. "Cada vez que a gente vê um novo investimento abrindo, gerando emprego, gerando renda e revitalizando uma área degradada, é motivo para a gente comemorar porque todo mundo sai ganhando com isso", acrescenta.