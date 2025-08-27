Cinemateca Paulo Amorim recebe a 3ª edição do Festival de Cinema Coreano

A Cinemateca Paulo Amori m ( Andradas, 736) r ecebe, entre os dias 29 e 31 de agosto, a 3ª edição do Festival de Cinema Coreano, o KOFF – Korean Film Festival, principal evento dedicado à cinematografia sul-coreana no Brasil. A programação em Porto Alegre reúne exibições especiais e mostras de filmes consagrados da produção contemporânea, entre eles o curta Night Fishing e os longas Lost, Dream Palace e Harbin. Com o objetivo de aproximar o Brasil e a Coreia do Sul por meio do audiovisual, o festival aposta em um recorte curatorial que valoriza a diversidade da produção recente. Para esta edição, o tema é Diversidade e Modernidade, proposto pelo professor doutor Rubens Rewald. Já os debates, conduzidos pelo co-curador professor doutor Josmar Reyes, abordam questões ligadas à produção, distribuição, exibição e estudos sobre o cinema sul-coreano. As sessões são gratuitas.

29/08 – sexta-feira

19h – Abertura





19h35 – Lost , de Kang Dong-in

Em meio à espera por um transplante de pulmão, o atirador Yoon Tae-hwa descobre que seu pai, doador do órgão, se envolveu em um grave acidente de trânsito. Buscando redenção, Tae-hwa se aproxima de Kwon Mi-ji, filha da vítima, mas a encontra cometendo um roubo. Ao poupar Mi-ji, ele inicia uma relação inesperada que ganha novos contornos quando ela propõe um acordo: ajudá-la a encontrar sua mãe desaparecida. O que começa como um ato de culpa evolui para uma jornada emocional em busca de respostas e reconciliação. Um drama denso sobre redenção, segredos familiares e os limites do perdão.

21h20 – Debate com o Prof. Dr. Josmar Reyes





30/08 – sábado

19h – Dream Palace , de Ka Sung-moon

Dream Palace narra a história de Hye-jung, que tenta recomeçar a vida com o filho após perder o marido em um incêndio. Ao se mudar para um novo conjunto habitacional, ela enfrenta problemas estruturais nos apartamentos e a indiferença dos responsáveis. Isolada e rejeitada por todos os lados, Hye-jung luta para seguir em frente em meio à dor, culpa e injustiça. O filme é um drama sensível sobre sobrevivência e resiliência.

31/08 – domingo

19h – Night Fishing (13 min)





19h35 – Harbin, de Woo Min-ho

Em 1909, o líder da resistência coreana Ahn Jung-geun enfrenta dúvidas sobre sua lealdade após um ataque que resultou na morte de muitos de seus companheiros. Recusando-se a executar prisioneiros japoneses, Ahn decide assassinar Itō Hirobumi, ex-Primeiro-Ministro do Japão, para lutar pela independência da Coreia. Ele organiza uma equipe para realizar o atentado durante a viagem de trem de Itō até Harbin. Após enfrentar traições, emboscadas e a perda de explosivos, a equipe usa uma operação secreta para identificar um informante. No momento decisivo, Ahn consegue atirar em Itō na estação ferroviária, proclamando a independência coreana antes de ser capturado. O assassinato desencadeia consequências profundas, e Ahn é enforcado em 1910. Apesar da derrota, sua luta inspira novos combatentes pela liberdade, simbolizando a resistência coreana frente à ocupação japonesa.