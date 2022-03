Brasil pode se tornar autossuficiente e exportar GLP até 2031

Segundo Heloisa, esperam-se mudanças significativas no setor de GLP nos próximos anos, tanto em função do fim da diferenciação de preços, quanto em decorrência da venda de ativos de refino e de processamento de gás natural pela Petrobras.

Com o início do Auxílio Gás dos Brasileiros, de âmbito federal, e de outros programas municipais e estaduais de transferência de renda, a previsão de curto prazo da EPE é de que haja uma leve reação em 2022 (0,9%) e 2023 (0,5%).

Ela afirma que a pandemia não afetou as vendas do produto, mas o aumento nos preços finais do GLP ao longo de 2021 afetaram o consumo do combustível nos últimos

O aumento na produção decorrerá, em grande parte, da parcela de aproveitamento da produção oriunda do processamento de gás natural. “Nosso auemnto vem do sucesso do aproveitamento do gás natural. O gás que é produzido, ao ser processado, o que a gente chama de ‘gás rico’ tem não só o metano que a gente consome como gás natural, mas tem correntes de GLP e uma gasolina leve. No processamento, são aproveitados esses derivados. É daí que vai vir esse GLP”, explica a diretora da EPE e especialista na área de energia, Heloisa Borges.

Durante este período, a produção do gás, que tem expectativa de aumento médio anual de 4,6%, deverá crescer mais do que a demanda interna pelo produto, que deve aumentar 1,4% em média anualmente.

A produção nacional de GLP deverá crescer mais de 70% entre 2019 e 2031 e o Brasil poderá se tornar autossuficiente e passar a exportar o combustível antes do final da década, segundo previsão divulgada pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) durante o 35º Congresso da Associação Ibero-americana de Gás Liquefeito de Petróleo (AIGLP), no Rio de Janeiro.

Reflexos da guerra na Ucrânia e inovações no setor de combustíveis são debatidos em congresso

O Congresso da Associação Ibero-Americana de Gás Liquefeito de Petróleo (AIGLP) retorna em sua 35ª edição com a missão de pensar em alternativas para o que talvez seja a questão mais latente no planeta atualmente: os reflexos causados pela guerra no Leste Europeu.





O conflito envolvendo Rússia, Ucrânia, União Europeia e Estados Unidos reverbera nas cadeias produtivas de todo o mundo, principalmente, causando uma escalada de preços nos combustíveis.





“O mundo ficou pequeno. O que acontece de um lado do mundo repercute rapidamente no outro. Com a guerra, o preço do petróleo disparou, ultrapassando os US$ 130,00 por barril. Obviamente, isso afeta nossa indústria e nossos consumidores. Todos os países do mundo prevêem uma inflação alta em virtude dessas condições e muitas soluções para conter a alta dos preços têm sido discutidas pelos governos. Não existem soluções mágicas. Discutiremos, aqui, algumas alternativas”, discursou o presidente da AIGLP, Ricardo Tonietto, durante a abertura do evento que ocorre até sexta-feira (25) no Rio de Janeiro.





O congresso, que há dois anos não ocorria devido à pandemia de Covid-19, reúne especialistas das mais diversas áreas de combustíveis e terá foco em inovação e tecnologia com o objetivo de aprimorar processos e desenvolver a indústria.





“Espero que os presentes tenham a oportunidade de atualizarem seus conhecimentos quanto a novas tecnologias e equipamentos dos expositores da feira. Que troquem experiências sobre os mais variados assuntos, olhando para o futuro da nossa indústria e do nosso consumidor”, afirmou Tonietto.





O evento conta com 182 expositores que trazem soluções inovadoras para os mais diversos pontos da cadeia de produção e comercialização do GLP. Além disso, durante os dois dias de congresso, ocorrerão diversas palestras que debaterão estruturas de abastecimento primário, mecanismos para proteger o consumidor de baixa renda, condições regulatórias capazes de estimular investimento privado a atuar de forma responsável, entre outros assuntos.





Para o presidente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Rodolfo Henrique Saboia, “o evento proporcionará a oportunidade de discussão sobre um mercado de suma importância para a sociedade como é o mercado do GLP. A troca de experiências e conhecimento é um instrumento capaz de contribuir positivamente nos objetivos deste congresso”.