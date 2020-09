Porto Alegre libera funcionamento de bufês de autosserviço em restaurantes

Um dos últimos formatos de operação de restaurantes e outros tipos de estabelecimentos de alimentação fora de casa que não podiam ainda funcionar em Porto Alegre teve sinal verde nesta quinta-feira (10). Os bufês de autosserviço podem ser reativados e com um detalhe: os clientes terão de usar luvas individuais para se servir.

O que era permitido até agora era de os funcionários servirem as pessoas nas mesas. O decreto 20.721, que foi lançado na noite dessa quarta-feira (9), que regularizou o funcionamento nos moldes tradicionais, mesmo com mudança na hora de servir, também torna obrigatório a disponibilização de "protetor salivar eficiente".

Outro detalhe é que deve ter distanciamento mínimo de dois metros entre os clientes durante a montagem dos pratos na ilha das comidas.

"É uma injeção de ânimo neste momento de retomada”, comemorou a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Rio Grande do Sul (Abrasel-RS), Fernanda Tartoni, sobre o decreto. Sem poder usar as ilhas, os estabelecimentos tiveram de montar pratos para servir nas mesas. Agora a expectativa é agilizar o atendimento, que deve observar as regras para operar com até 50% da capacidade ainda em vigor.

O decreto também contemplou outras duas áreas: educação e esportes coletivos.

analisar a volta das atividades de ensino Foi criado um grupo especial de trabalho para. Em reunião nessa quarta, o prefeito Nelson Marchezan Júnior, projetou o retorno em uma ou duas semanas e disse que serão apresentados protocolos.

mais á frente novas alterações, com maior liberação Sou outras demandas do setor econômico, como abertura por mais tempo de comércio e aos domingos, no caso da alimentação também, o prefeito projetou para

A prática de esportes coletivos foi autorizada em segmentos que atuam com as atividades, mas limitada a até quatro pessoas simultaneamente e sem contato físico. A medida atinge academias, clubes sociais e condomínios residenciais.