Auto center especial

Com o propósito de revolucionar a forma com que os serviços automotivos são prestados, em um mercado ainda predominantemente masculinizado, o casal de empresários, Fernanda e Anderson Costa, criou a Lili Service. Localizado na Av. Benjamin Constant, 1242, em Porto Alegre, o auto center oferece não só serviços de revisão, higienização e detalhamento automotivo, como também uma experiência acolhedora para todos os públicos, independente de gênero, raça e orientação sexual. O time é formado por profissionais habilitados em suas áreas e capacitados para um atendimento respeitoso, inclusivo e plural. O plano da empresa é abrir 5 a10 lojas próprias nos próximos cinco anos e, depois, criar franquias da Lili Service.

Risco da concentração

O apagão nas principais redes sociais, pertencentes a um só grupo multinacional privado nesta segunda, mostra o risco que corre o mundo com a fantástica concentração. E o prejuízo que causa a ausência de um aplicativo como o WhatsApp. Não estaria na hora de alguma entidade internacional de países começar a tratar deste assunto com alguma urgência?

O crédito recuperado

A Marpa Gestão Tributária já recuperou em 2021 mais de R$ 18,2 milhões em tributos pagos a mais, ou de forma indevida, à União, somando nos últimos 18 meses mais de R$ 38,4 milhões. As empresas do varejo e indústria foram as mais beneficiadas. Já nos últimos 5 anos, a recuperação da Marpa foi de R$ 1 bilhão, pago indevidamente por suas empresas clientes.

A Casacor monitorada

A 29ª Casacor RS, que vai até 7 de novembro, em Porto Alegre, será monitorada por vídeo da MonitoraRS em parceria com a Tecline Security. São 30 câmeras de última geração da Hikvision no principal evento de design do RS. A lotação máxima é de 100 pessoas por horário. Inteligência emocional. As consultoras gaúchas Helena Brochado e Brenda Giuriolo promovem dia 21 deste mês um congresso internacional de inteligência emocional com foco empresarial. Em preparação, elas realizam ás 18h 30m de hoje um pré-encontro on-line pelo Instagram com Marcelo Carvalho, gestor de marketing da Bom Princípio Alimentos sobre as emoções no dia a dia das empresas.

Um atacarejo em Farroupilha

A Tonin Imóveis entrega em Farroupilha as instalações do atacarejo Via Atacadista, do Grupo Passarela, a ser inaugurado hoje às margens da ERS-122. O investimento é de R$ 30 milhões tem 11 mil m² construídos, com 200 vagas de estacionamento e mais de 10 mil itens, usando materiais alinhados ao conceito sustentável de edificação ambiental. "Esperamos que esta seja a primeira de uma parceria de longa duração", diz o diretor Rodrigo Tonin.