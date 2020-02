Sindigraf-RS e Abigraf-RS fortalecem indústria gráfica

"Já pensaram como seria a comunicação impressa, a educação - enfim, a vida - sem a indústria gráfica?" O questionamento é, na realidade, uma ação proposta por Roque Noschang, que assumiu a direção do Sindicato da Indústria Gráfica no Rio Grande do Sul (Sindigraf-RS) e da Associação Brasileira da Indústria Gráfica - Regional Rio Grande do Sul (Abigraf-RS) no período de 2020 a 2022.

Noschang explica que nos três anos de sua administração haverá apoio aos empresários do setor em prol de uma gestão profissionalizada, conhecimento e modernização. Empresas gráficas terão o aporte de tecnologia, oferecendo melhores serviços. Propor a reinvenção dos negócios em uma nova realidade da economia brasileira.

O dirigente também destaca a realização de um trabalho minucioso para atualização do cadastro das 1.338 empresas filiadas (associadas). Hoje, o Sindigraf-RS está em 476 dos 497 municípios gaúchos. O desafio está em reinventar as entidades. Noschang é o primeiro presidente com a sede de sua gráfica fora da Grande Porto Alegre. O empresário da Triângullo Gráfica Editora Ltda, localizada no município de Terra de Areia, sucede Angelo Garbarski, proprietário da Impresul.

Em visita ao Jornal do Comércio, Noschang, acompanhado pelo superintendente da Abigraf-RS e do Sindigraf-RS, Luiz Carlos Gautério Pinheiro, foi recebido pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

Na oportunidade do encontro, Noschang também aproveitou para informar que uma missão de empresários do setor está sendo organizada para participar, neste ano, da Feira Drupa, considerada uma das mais importantes do setor gráfico do mundo, que se realiza em Düsseldorf, na Alemanha, de 16 a 26 de junho. O evento é voltado à indústria de encadernação, impressão e processamento de texto.

Noschang explica que haverá o reembolso de despesa com a Feira Drupa às empresas associadas adimplentes que ingressaram no quadro social até 31 de dezembro do ano passado. O dirigente também informa que haverá outra missão empresarial do setor para participar do 5º Seminário Sul Brasileiro da Indústria no dia 7 de novembro deste ano, em Santa Catarina. O evento reúne a Abigraf do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná e, desta edição, terá com tema central: "Atitude é que nos conecta".

Antes, está programado para o mês de março deste ano uma missão empresarial da Sindigraf-RS para Digital Printing e Fespa Brasil 2020, nos dias 19 e 20, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP).

Outra novidade será a padronização das categorias do Prêmio Gaúcho de Excelência Gráfica de acordo com o Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando Pini. O concurso regional terá 14 segmentos e 56 categorias.