Liu Zhiming fala sobre dinastias chinesas em curso no Instituto Ling

É fato que conhecer a cultura de um país aumenta as chances de se conseguir concretizar um negócio. E também é fato que, apesar de a China ser o maior parceiro comercial do Brasil, os empresários brasileiros pouco conhecem o gigante asiático. Uma boa forma de ao menos se aproximar da cultura chinesa é por meio de palestras, como a que está sendo promovida pelos institutos Ling e Confúcio nesta e na próxima terça-feira (dias 19/11 e 26/11).

A história das dinastias chinesas será o tema das palestras do estudioso chinês Liu Zhiming, que fará uma apresentação dos sistemas político, econômico e social instituído pelos Qin e reproduzidos pelas dinastias subsequentes. Ministrada em inglês e em parceria com o Instituto Confúcio, sediado na UFRGS, a atividade é voltada a empresários, viajantes e curiosos em geral. As inscrições custam R$ 199,60. O curso corre das 19h30 às 21h30, no Instituto Ling (Rua João Caetano, bairro Três Figueiras,, em Porto Alegre), e os ingressos podem ser adquiridos em no site institutoling.org.br/agenda-cultural. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3533-5700 ou e –mail instituto.ling@institutoling.org.br.