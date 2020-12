Volkswagen valoriza o custo-benefício do up!

A marca decidiu "enxugar" a gama do hatch compacto na linha 2021, que chega às concessionárias em apenas uma versão, a Xtreme 1.0 TSI, com preço público partindo de R$ 60.090,00. Outra medida da VW foi redefinir a configuração interna do carro, para somente quatro ocupantes, todos contando com encosto de cabeça e cinto de segurança de três pontos.

Além de tornar mais rápida, fácil e intuitiva a jornada de compra, a oferta de uma configuração única significa um custo-benefício mais atraente para o consumidor. Isso porque o up! Xtreme 1.0 TSI sai de fábrica bastante "recheado".

Sua lista de equipamentos inclui direção elétrica, volante multifuncional, ar-condicionado com filtro de pólen e poeira, sensor de estacionamento traseiro, coluna de direção com ajuste milimétrico de altura, computador de bordo, chave tipo "canivete", sistema de alarme com comando remoto, travas e vidros dianteiros elétricos, espelhos retrovisores elétricos com função "tilt-down" no lado direito, alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança, controle de tração e luz de condução diurna, entre outros.

O visual do up! Xtreme 2021 é incrementado por elementos como faróis com máscara escurecida, faróis de neblina, friso duplo na grade dianteira, luzes indicadoras de direção integradas aos espelhos retrovisores externos, maçanetas na cor da carroceria, para-choque dianteiro com área central em preto brilhante, rack do teto longitudinal pintado de cinza e tampa do porta-malas preta com abertura elétrica.