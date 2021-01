Grupo Boticário amplia condomínio logístico no Paraná

O Grupo Boticário recebeu seu novo centro de distribuição em Campina Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba. O centro instalado no condomínio logístico Mega Curitiba é administrado pela empresa Capital Realty e tem mais de 20 mil metros quadrados. Ao todo estão sendo gerados até 700 empregos diretos e indiretos. O novo CD será base de operação do e-commerce e será dedicado às principais marcas do grupo (O Boticário, Eudora, Quem Disse Berenice?, Beauty Box, Vult e Beleza na Web).

A entrega para o Grupo Boticário marca a fase três de expansão do megacentro logístico da Capital Realty, que aumentou sua área em mais de 20 mil metros quadrado (20.705,24 mil metros²). As obras começaram no início de janeiro de 2020. A empresa planeja aumentar ainda mais o condomínio por meio de novas fases, com a fase quatro prevista para este ano. O investimento para esta fase foi de aproximadamente R$ 30 milhões.

Até o momento, a empresa tem um portfólio de mais de 500 mil m² de área construída. A companhia, com operações nos três estados do Sul, tem capacidade de elevar rapidamente sua área de galpões logísticos.

De acordo com Rodrigo Demeterco, presidente da Capital Realty, a decisão do Grupo Boticário em se instalar em Campina Grande do Sul é estratégica e melhorará as operações da empresa. “O Mega Curitiba, além estar em uma localização privilegiada na BR-116, oferece instalações modernas e eficientes, o que auxilia a operação da empresa. Nosso empreendimento conta com sistema de sprinklers, pé-direito de 12,5 metros livres, capacidade de piso de 6 ton/m², pátio de manobras para caminhões, posto de combustível, loja de conveniência, restaurante, entre outros diferenciais”, explica.

Fortalecimento de e-commerce

A implantação das unidades de e-commerce do Grupo Boticário será feita em três fases. A primeira já está em operação, com dois módulos funcionando desde agosto. A previsão é de que a segunda fase tenha mais dois módulos focados na operação Beleza na Web e a última fase, maior do que as outras, deve começar no segundo semestre de 2021.

O CD vai abastecer as compras de produtos adquiridos por e-commerce nas regiões Sul, Sudeste (exceto SP), Centro-Oeste (para a marca O Boticário) e para todo o Brasil (exceto SP) para Eudora e Quem Disse, Berenice?.