Terceira fase do Open Banking começa na sexta-feira

Em vigor desde fevereiro, a fase 1 do Open Banking consistiu no momento em que as instituições financeiras compartilharam entre si, sob supervisão do Banco Central, os seus canais de atendimento e os produtos e serviços que oferecem, como contas de depósito à vista, poupança, pagamento e operações de crédito. Já a segunda fase de implantação está em vigor desde agosto. Com o novo sistema, os clientes podem migrar seus dados de uma instituição para outra com facilidade, mantendo seu histórico financeiro.

Prevista para esta sexta-feira (29), a fase 3 do Open Banking consiste no compartilhamento dos serviços de transação de pagamento via Pix. Com ele, os clientes que possuem Pix poderão realizar pagamentos por meio de aplicativos que não sejam do próprio banco onde a chave foi cadastrada. Entretanto, o usuário deverá autorizar o compartilhamento do serviço. O sistema permite a troca de dados e informações de todos os clientes de bancos entre as empresas do setor financeiro.

"O cliente poderá, sempre com seu consentimento, compartilhar seu histórico de crédito e de transações com outras instituições, que então poderão oferecer condições melhores de crédito", explica Paulo Oliveira Andreoli, Head de OmniFinance.