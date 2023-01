Provas da Ufrgs serão aplicadas em sete cidades do Rio Grande do Sul

O vestibular 2023 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) será realizado neste final de semana (dias 14 e 15 de janeiro) em sete cidades do Rio Grande do Sul. A seleção tem 21.969 candidatos inscritos que disputam 4.008 vagas. O número de inscritos representa quase 45% a mais que a edição realizada no ano passado, quando havia 15.234 concorrentes. Nesta edição, são 12.771 inscritos na modalidade acesso universal e 9.198 candidatos que optaram por uma das oito modalidades de ações afirmativas - cotas. As provas serão aplicadas em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí.

A consulta individual do local de prova é feita no Portal do Candidato. A fim de evitar atrasos e contratempos, é recomendado que os candidatos façam o percurso até o local de prova antes do dia 14 de janeiro, para que conheçam antecipadamente o caminho e o tempo gasto no trajeto. Também é necessário estar atento ao fato de que pode haver congestionamento em alguns pontos. Em cada dia de concurso, os portões serão abertos às 13h30min e fechados pontualmente às 14h. Após este horário, não será permitido o ingresso nos locais de prova.

A aplicação do Vestibular segue a seguinte ordem: no dia 14, sábado: História, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática e Redação (duração de 5h30); e no dia 15, domingo: Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química (duração de 5h30). Para as provas de Língua Estrangeira Moderna, os candidatos optaram entre cinco idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano, Francês e Alemão. A língua inglesa foi escolhida por 14.860 vestibulandos, seguida do espanhol (7.010), italiano (36), alemão (32) e francês (31). Os candidatos poderão sair do local de aplicação com o caderno de provas depois de transcorridas duas horas de aplicação.

No dia 14 de janeiro, os candidatos que indicaram na inscrição a condição de sabatista, guardador do sábado por convicção religiosa, devem ingressar no local de prova até o horário indicado para todos os participantes e aguardar em isolamento o horário adaptado para a realização das provas, às 19h, não sendo permitido, durante esse período de espera, realizar consulta, comunicação ou manifestação. No dia 15, esses candidatos realizam as provas no mesmo horário dos demais vestibulandos. A densidade de todos os cursos e as demais informações sobre o concurso vestibular estão no site da Comissão Permanente de Seleção (Coperse): vestibular.ufrgs.br.

Cursos com maior índice de candidatos por vaga