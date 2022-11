Prefeito de Lajeado do Bugre, Roberto Maciel Santos é assassinado em seu gabinete

O prefeito de Lajeado do Bagre, Roberto Maciel Santos, foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira (24), em seu gabinete. Segundo as informações preliminares, divulgadas pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) em suas redes sociais, Roberto foi surpreendido por um atirador encapuzado, que invadiu seu escritório na prefeitura atirando em sua direção. Ele faleceu no local.

Ainda segundo o que disse a Famurs, um servidor também foi atingido e encaminhado ao Hospital de Caridade de Palmeira das Missões e seu estado de saúde é estável.

Lajeado do Bugre é um pequeno município localizado no norte do Rio Grande do Sul, no Alto do Jacuí. A cidade tem cerca de 2.500 habitantes.

A reportagem do Jornal do Comércio tentou contato com o Comando Regional de Policiamento Ostensivo Alto Jacuí, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria