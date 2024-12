Lista: 14 novos restaurantes para conhecer em Porto Alegre

 1. Villa Positano Pizzaria

Villa Positano Pizzaria é uma pizzaria clássica italiana localizada na Zona Sul da Capital. O restaurante oferece nove sabores de pizzas, entre eles o surpresa, que muda a cada semana. O espaço conta com uma carta composta por oito drinks Spritz, custando a partir de R$ 24,00. A Villa Positano funciona com sistema de reserva e rodízio, que parte de R$ 125,00. O local funciona de quarta a domingo, das 18h às 22h.

A Villa Positano, na Zona Sul da Capital, funciona com sistema de reservas e tem capacidade para 42 pessoas NATHAN LEMOS/JC

 2. Alho POA

O Alho é um restaurante focado em pães de alho recheados. O restaurante oferece seis opções de recheios, como alcatra com gorgonzola, brócolis com catupiry e calabresa defumada. O carro-chefe do cardápio é o pão de alho de costelinha desfiada com barbecue. Os valores variam entre R$ 26,99 e R$ 38,99. O local funciona de terça a sexta-feira, das 17h às 22h30min. Aos sábados e domingos a operação funciona das 18h às 22h30min.

O Alho opera na avenida Nova York, nº 406, no bairro Auxiliadora NATHAN LEMOS/JC

 3. Mü Sushi

Mü Sushi e Cozinha oferece não apenas sushis, mas também pratos quentes com influências da culinária asiática contemporânea. Entre os pratos quentes, destacam-se o Tako Confit e o Duck, pato curado e assado com acompanhamentos. Os pratos quentes partem de R$ 82,00 e o almoço executivo sai por R$ 68,00. O restaurante fica na rua Eudoro Berlink, nº 860. O local funciona de segunda a sexta, das 11h30min às 23h, fechando entre às 14h30min e 18h30min. Aos sábados, o restaurante opera das 11h30min às 23h, fechando das 15h às 18h30min.

Matheus Rosa, proprietário do Mu Sushi e Cozinha, localizado no bairro Auxiliadora THAYNÁ WEISSBACH/JC

 4. Terra do Churrasco

O restaurante Terra do Churrasco apresenta um cardápio completo de assados, além de acompanhamentos, opções à la carte e sobremesas. Um dos destaques do espaço é o amplo espaço kids pensado para os pequenos. Localizado na rua Professor Cristiano Fischer, nº 1440, o restaurante funciona de terça-feira a sexta-feira, das 18h às 23h.

O Terra do Churrasco comporta 280 pessoas na área interna e 300 na externa NATHAN LEMOS/JC

 5. Antuérpia

Antuérpia é um bistrô e multiespaço voltado para amantes da gastronomia, da arte e da cultura gaúcha. Funcionando como bistrô, empório, café e galeria de arte, o local oferece almoço executivo por R$ 54,00, além de cafés e drinks. O estabelecimento fica na rua Félix da Cunha, nº 1143, no bairro Moinhos de Vento. O local funciona de terça a sábado, das 11h45min às 21h e aos domingos, das 11h às 18h.

Carlos Fernandes e Caco Zanchi estão à frente do Antuérpia TÂNIA MEINERZ/JC

 6. La Ragazza

La Ragazza tem como foco a culinária da Toscana e busca oferecer uma experiência gastronômica completa em um ambiente pensado para lembrar o país europeu. O empreendimento conta com um cardápio dividido em entradas, scachiatas - sanduíche típico da região -, pratos principais e sobremesas. Para beber, há uma carta de vinhos italianos. O La Ragazza fica na rua Dinarte Ribeiro, n° 116, no Moinhos de Vento. O empreendimento opera de terça-feira a sábado, das 11h30min às 23h, e aos domingos, das 11h30min às 16h.

O chef Leonardo Albuquerque é o rosto por trás do La Ragazza NATHAN LEMOS/JC

 7. Mila Y Birra

Mila Y Birra é um restaurante focado na culinária da cultura rioplatense - região que contempla o Uruguai e a Argentina. A operação oferece pratos típicos, chopes, drinks e vinhos. O cardápio oferece opções de empanadas, chivitos, uma releitura da torta frita - prato clássico da culinária uruguaia - e, claro, as milanesas. O Mila y Birra está localizado na rua Lopo Gonçalves, n° 108, e opera de segunda a sexta-feira, das 18h às 23h30min. Aos fins de semana, das 11h às 15h e das 18h às 23h30min.

O Mila Y Birra fica na rua Lopo Gonçalves, nº 108 TÂNIA MEINERZ/JC

 8. Todo Vene

O restaurante Todo Vene, é, segundo os sócios, o único empreendimento de comida venezuelana em Porto Alegre. Comandado por Auristela Teran e José Carlos Silva, mãe e filho, o local é um bistrô e café que busca apresentar a cultura da Venezuela para o público gaúcho. O cardápio é composto apenas por pratos típicos, como arepas, tequeños, patacónes e empanadas típicas. O Todo Vene está localizado na loja 16 da Galeria Moinhos de Vento, na avenida Independência, n° 1211, e opera de segunda-feira a sábado, das 8h às 19h.

O Todo Vene apresenta pratos típicos venezuelanos para os gaúchos TÂNIA MEINERZ/JC

 9. Teranga África

Teranga África é um restaurante focado na culinária senegalesa localizado no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. Idealizado pelo chef senegales Sidy Gueye. o local conta com opções de entrada, prato principal, sobremesas e até mesmo lanches. A operação busca ser um ambiente acolhedor para comunidade africana na Capital, mas também para brasileiros que querem aprender sobre a terra natal do empreendedor. O Teranga África funciona de terça-feira a sábado, das 11h às 22h, e está localizado na avenida Nova York, n º 767.

Sidy Gueye comanda o Teranga África na avenida Nova York, nº 767 TÂNIA MEINERZ/JC

 10. Nihon Sushi Kaiten

Nihon Sushi Kaiten é um restaurante de sushi que tem como diferencial uma esteira de 40 metros, que circula com peças de sushi. Ou seja, funciona no modelo self service, onde o cliente não precisa ir até o buffet para se servir. Além da sequência livre, o restaurante serve entradas, diferentes combinados, yakisoba, temaki, poke e risotos. O local abre ao público das 10h às 22h e está localizado na praça de alimentação do Bourbon Shopping Teresópolis, na avenida Coronel Aparício Borges, nº 250.

O Nihon Sushi Kaiten é novidade na Zona Sul de Porto Alegre NATHAN LEMOS/JC

 11. Levante

Localizado no food hall do shopping Bourbon Country, o Levante foca na gastronomia do Oriente Médio, com destaque para a região levantina, com pratos típicos como o shawarma, hummus, babaghanoush e kebabs. O restaurante funciona das 11h30min às 15h e das 18h às 22h30min, de terça a quinta-feira. Nas sextas e sábados, o local fica aberto até às 23h. Aos domingos, o horário é das 11h30min às 15h30min.

Vinicius Aguinsky é o nome por trás do Levante, restaurante com foco na gastronomia do Oriente Médio THAYNÁ WEISSBACH/JC

 12. Hygge

Valorizar o aconchego, o acolhimento e os prazeres simples da vida: essa é a proposta do Hygge, inspirado pela filosofia dinamarquesa de mesmo nome. O restaurante fica localizada na rua Sargento Nicolau Dias de Farias, n°188, no bairro Tristeza.

Emersom e Cristiane Emery são proprietários do restaurante Hygge Nathan Lemos/JC

 13. Cavanhas

Completando 40 anos de história na Capital, o Cavanhas expandiu com um restaurante voltado para o almoço dos gaúchos, com à la minutas servidas em buffet, acompanhamentos liberados e a clássica maionese caseira. A nova unidade em formato self service fica na rua Barão do Amazonas, n° 1397, no bairro Partenon, em Porto Alegre.

Gustavo Sturmer, Eli Antônio Sturmer - fundador da rede - e Eduarda Sturmer são os sócios do novo restaurante NATHAN LEMOS/JC

14. BRZ Fruits



Operação alocada no BarraShoppingSul, a Brz Fruits tem como objetivo apresentar frutas típicas da Amazônia para os gaúchos através de sucos, geleias, cremes e cachaças, e também como recheio e acompanhamento de tapiocas e empadas. Quem está à frente do negócio é paraense Reginaldo Pantoja, 65 anos, que reside há 35 anos no Rio Grande do Sul. No cardápio, um dos destaques é o açaí puro - adoçado apenas com banana e melado de cana, sem xaropes.