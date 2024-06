Após cancelar abertura e operar como cozinha solidária, sushi inaugura em Porto Alegre

Júlia Fernandes

07 Junho 2024

Mü Sushi e Cozinha começou a operar no dia 28 de maio no bairro Auxiliadora

Após cancelar sua inauguração devido às chuvas fortes e às enchentes que atingiram Porto Alegre, o Mü Sushi e Cozinha abriu suas portas no dia 28 de maio. O restaurante estava programado para começar a operar no início do mês passado, mas direcionou toda a sua operação para a produção de marmitas para a população afetada no Rio Grande do Sul. Um dos chefs de cozinha do estabelecimento, Ramiro Cecchini, liderou essa iniciativa solidária, que chegou a produzir 1 mil marmitas em um único dia.O proprietário do restaurante, Matheus Rosa, explicou que optou por não realizar uma grande inauguração. "Acho que não é o momento, mas precisamos fazer a máquina girar", declara. O espaço oferece sushis e pratos quentes com influência da culinária asiática contemporânea. O carro-chefe da casa é o Omakase, um combinado de sushi. "Em breve, teremos um atendimento personalizado no balcão para nossos pratos de comida japonesa. O cliente poderá conversar com o chef, explicar suas preferências e receber algo exclusivo. É uma questão de personalizar a experiência", explica. Entre os pratos quentes, destacam-se o Tako Confit, um polvo confitado com arroz negro, e o Duck, pato curado e assado com acompanhamentos. "Todos os pratos quentes têm um tempero muito marcante com esse toque asiático", comenta Matheus.