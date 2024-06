LISTA: 12 lugares para comemorar o Dia dos Namorados em Porto Alegre

O clima romântico chega a Porto Alegre para o Dia dos Namorados, celebrado para a próxima quarta-feira. Para os casais que buscam o local ideal para o date do dia 12 de junho, o GeraçãoE reuniu 12 lugares com ações e cardápios especiais para a data.

1. Raízes senegalesa na capital

Segundo Sidy Gueye, 50% dos insumos do cardápio são trazidos diretamente de Senegal TÂNIA MEINERZ/JC



Para quem deseja um date com raízes culturais, o chef Sidy Gueye preparou um meu especial para celebrar o Dia dos Namorados no Teranga África. Com três opções de entrada, duas de prato principal, cinco opções de sobremesas e uma garrafa de vinho, o combo do restaurante custará R$ 300,00 por casal para quem pagar antecipadamente e R$ 350,00 na hora. As reservas já estão abertas por meio do WhatsApp (51) 99018-2363.



• Teranga África: avenida Nova York, nº 767, no bairro Auxiliadora.



2. Culinária italiana vegana

O cannoli de pistache tem sido uma das preferências da clientela LUIZA PRADO/JC



Trazendo um clima romântico para quem aprecia a culinária italiana, a Rocco Trattoria Vegana é um restaurante vegano especializado em massas frescas . O local conta com pratos como macarrão com pistache, carbonara e cannoli di cioccolato. Todos os pratos são veganos. O local não trabalha com reservas, tendo atendimento por ordem de chegada.



• Rocco Trattoria Vegana: rua Irmão Otão, nº 588, no Bom Fim.



3. Antiquário e café O Relicário reúne operações de antiquário, sebo e café no Bom Fim O RELICARIO CAFÉ/INSTAGRAM/DIVULGAÇÃO/JC

Relicário Café é um espaço de antiguidades e gastronomia . Com operação conjunta de um brechó, sebo, antiquário e cafeteria, o local pode ser a escolha de quem busca uma experiência diferente.



• Relicário café: avenida João Pessoa, nº 1003, na Cidade Baixa.



4. Armazém de bebidas

A operação une bar com armazém de bebidas THAYNÁ WEISSBACH/JC

A Casa Vasco é uma operação que reúne armazém de bebidas, bar, café e gastronomia. Na noite de 12 de junho, o local oferecerá um menu completo , composto por entrada, prato principal e sobremesa, além de uma apresentação de saxofone ao vivo e uma surpresa da casa. O valor por casal é de R$ 340,00, não incluindo bebidas e taxa de serviço. As reservas podem ser realizadas via WhatsApp (51 99261-1006) para dois horários: 19h ou 21h30min.



• Casa Vasco: rua Vasco da Gama, nº 207, no Bom Fim.



5. Apaixonados por sushi

O Sambô Sushi opera na rua Fernandes Vieira, no Bom Fim INSTAGRAM/SAMBÔ/REPRODUÇÃO/JC

Para os apaixonados por comida japonesa, o Sambô Sushi convidou seus clientes, através das redes sociais, a compartilharem a paixão pelo Rio Grande do Sul. O estabelecimento destinará 20% do lucro da noite de 12 de junho para animais do Abrigo do Bom Fim . As reservas para o Dia dos Namorados podem ser realizadas pelo WhatsApp (51 99581-0803), optando entre dois horários: 19h ou 21h15min.



• Sambô Sushi: rua Fernandes Vieira, nº 502, no Bom Fim.



6. Drinks e petiscos

O Guava servirá um menu especial para celebrar a data GUAVA/INSTAGRAM/DIVULGAÇÃO/JC



Para os casais que buscam um local para petiscos, drinks e aconchego para horas de conversa, o Guava se propõe a ser esse espaço. A carta de vinhos e a parrilla são os destaques do cardápio fixo. Para o Dia dos Namorados, o local trabalhará com um menu especial , composto por entrada, prato principal e sobremesa, todos com duas opções. Haverá também opção vegetariana. O valor será de R$ 195,00 por pessoa. As reservas podem ser feitas por meio do Instagram (@guavapoa) ou pelo WhatsApp (51 2111-3635) para dois horários: 19h e 21h45min.



• Guava: rua Auxiliadora, nº 260, bairro Auxiliadora



7. Sequência de sushis e temakis

O Sushi Enodô terá sequência de sushis e pratos a lá carte SUSHI ENODÔ/INSTAGRAM/DIVULGAÇÃO/JC



Localizado na Zona Sul, o Enodô é conhecido por ser intimista e aconchegante. O local conta com opções à la carte, combinados e sequências . A sequência livre premium, com sushi e temaki, além da sobremesa harumaki de banana e chocolate, custa R$ 199,00 por pessoa. As reservas são feitas por meio do WhatsApp (51 99997-1511).



• Sushi Enodô: rua Déa Coufal, nº 939, no bairro Ipanema.



8. Cerveja artesanal e petisco veganos

As cervejas da marca podem ser consumidas no local, ou em casa, através do serviço de delivery EVANDRO OLIVEIRA/JC



Para os casais que buscam um bar com cervejas autorais e cardápio totalmente vegano, o O bar conta com seis torneiras de chope - quatro delas oferecem produtos autorais e duas de cervejarias parceiras. Entre os petiscos, destacam-se o sanduíche de tofu e a bruschetta de tomate confit. No dia 12 de junho, a música ao vivo fica por conta do cantor Guilherme Rech. As reservas podem ser feitas por meio do Instagram (@_matobar)



• Mato Bar: rua Francisco Ferrer, n° 192, no bairro Rio Branco.



9. Jantar e vinhos

A franquia Quiero Café terá o menu de Dia dos Namorados em todas as unidades que estão operando QUIERO CAFE/INSTAGRAM/DIVULGAÇÃO/JC



Com 64 unidades em cinco estados, o Quiero Café oferecerá um menu especial no dia 12 de junho. Com opções duas opções de entrada e três opções de pratos principais e sobremesas, todas as unidades em operação da franquia oferecerão o menu no valor de R$ 195,00 por casal. As bebidas são cobradas a parte, e a empresa oferecerá 30% de desconto nas taças de vinho.

10. Salgados e tortas



Minuto Varejo - Leiteria - gastronomia - alimentação - chá da tarde - quitutes - doces - Porto Alegre LEITERIA/DIVULGAÇÃO/JC

Para os casais preferem os rolês vespertinos, a Leiteria 639 é opção para café da tarde. Além dos salgados e tortas, o local também oferecerá menu com entrada, prato principal e sobremesa , além de música ao vivo. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (51 99783-8173).



• Leiteria 639: avenida Venâncio Aires, nº 946, no bairro Farroupilha.



11. Experiência gastronômica com propósito

A Benjamin Osteria preparou um menu especial para o Dia dos Namorados CRISTIANO BAUCE/BENJAMIN OSTERIA/DIVULGAÇÃO/JC

Comandado pelo chef Bruno Hoffman, o restaurante foco em ingredientes de produtores locais , com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, além de água e café, no valor de R$ 295,00 por pessoa. Também haverá opção de menu harmonizado. As reservas devem ser feitas por meio do WhatsApp (51 99184-1230), optando entre início às 19h ou às 21h15min.



• Benjamin Osteria Moderna: avenida Carlos Gomes, nº 400, no bairro Boa Vista.



12. Cerâmica a dois

A Escola Alma de Cerâmica realizará seu workshop em duas datas ESCOLA ALMA/INSTAGRAM/DIVULGAÇÃO/JC Escola Alma de Objetos Cerâmicos, em parceria com a Puri Cerâmica, oferecerá uma experiência à Ghost para os apaixonados. O local, especializado em cursos de introdução à modelagem manual, workshops para quem nunca fez cerâmica e cursos de aprimoramento de técnicas, fará nos dias 12 e 13 de junho o workshop de Dia dos Namorados. A experiência custa R$ 590,00 por casal e contempla uma garrafa de vinho de produtores gaúchos, petiscos, sobremesas, além das peças produzidas e a disponibilidade de dois tornos por casal. As inscrições para o dia 12 já estão encerradas, para o dia 13, as reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (51 3023-4170).

• Escola Alma: rua Dona Eugênia, nº 811, no bairro Santa Cecília.

• Horário: dias 12 e 13 de junho, das 19h30min às 21h30min.