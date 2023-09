Benjamin, o restaurante da família Zaffari, promete experiência além do cardápio

restaurante montado pela família Zaffari , dona de shopping centers e supermercados em Porto Alegre e da Belmondo, o Benjamin Osteria, vai além do cardápio italinao. Uma destas parcerias foi com a Interiore Marcenaria, que executou com fidelidade o projeto genial desenvolvido por Sig Bergamin para o restaurante, que está com casa lotada desde a sua abertura, em julho.

Além do revestimento do teto, dos móveis, das portas e das paredes com lâmina de madeira pau-ferro e acabamento em alto-brilho, a Interiore também respondeu por soluções desenvolvidas especialmente para fazer frente ao desafio do projeto, como viabilizar a função acústica do teto totalmente laminado, criar a porta com sistema inusitado de abertura do banheiro para cadeirantes, e projetar a estrutura de suporte à luminária do bar, composta por 224 pendentes.

Para os revestimentos, foram utilizados mil metros quadrados de lâmina, e para as portas foram escolhidas ferragens de fabricação italiana de alta performance. Todos os processos aconteceram de forma alinhada com a equipe da Belmondo Empreendimentos, responsável pela casa.

“Entendemos que se tratava de um projeto que teria na excelência o parâmetro para todas as suas características, do menu ao espaço físico. Foi uma oportunidade única e nos dá grande satisfação termos alcançado, como fornecedores locais, o nível de trabalho esperado para esse que é um dos restaurantes mais elegantes do estado”, avalia Flávio Oliveira, diretor da Interiore.

Além de atender clientes corporativos, como hotéis, incorporadoras e construtoras, a Interiore Marcenaria executa projetos residenciais em parceria com escritórios de arquitetura.