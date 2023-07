Família Zaffari abre restaurante na Carlos Gomes, em Porto Alegre

família Zaffari Desta vez, não é um supermercado ou um atacarejo, mas um restaurante. Sobrenome conhecido entre os gaúchos, aabriu, durante um evento para convidados na noite desta quarta-feira (26), seu novo empreendimento.

O novo Benjamin Osteria Moderna funciona no térreo do Edifício JBZ, na avenida Carlos Gomes, nº 400, em Porto Alegre, e é uma homenagem a João Benjamin Zaffari, pelos filhos Bruno, Mauro e Fernanda.

Além de clássicos revisitados, como o Cacio e Pepe (R$ 75,00) e o All’Amatriciana (R$ 72,00), o menu criado pelo chef Bruno Hoffmann – ex Caos Brasillis (de São Paulo), com passagem no estrelado Michelin Al Castello di Alessandro Boglione (Itália) e um dos integrantes da segunda temporada do reality “Mestre do Sabor” – traz pratos fora do óbvio.

Um exemplo é a Picanha Tonnata (R$ 42,00), que além da carne defumada leva uma focaccia tostada da casa, salsa tonnata, alcaparra frita e picles de cebola no balsâmico. Outra combinação surpreendente é o Plin de Costelão (R$ 84,00), uma massa típica da região do Piemonte, apresentada com o recheio da tradicional costela defumada gaúcha. “Este prato é o meu xodó, porque imprime exatamente o conceito da casa: uma combinação entre técnicas típicas italianas e tradições regionais do Rio Grande do Sul”, conta Hoffmann.

Primeiro projeto comercial do Rio Grande do Sul assinado por Sig Bergamin e realizado pela Belmondo, empresa de investimentos dos irmãos Zaniol Zaffari, o espaço conta com 90 lugares divididos entre um salão, um bar com balcão e um espaço VIP reservado.