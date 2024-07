Argentina e Uruguai inspiram negócios em Porto Alegre

Aproximando os porto-alegrenses dos países vizinhos, empreendedores e empreendedoras apostam na gastronomia típica uruguaia e argentina como diferencial de seus negócios. Idealizado pelos amigos Alessandro Padilha Jardim e Juan Pedro Barreto Schranck, o Mila Y Birra é um bar focado em culinária da cultura rioplatense - região que contempla o Uruguai e a Argentina. A operação, que oferece pratos típicos, chopes, drinks e vinhos, busca ser um local de acolhimento para a comunidade em Porto Alegre. Alessandro é natural de Alegrete, próximo à fronteira com a Argentina, e Juan é nascido em Rio Branco, no Uruguai, na fronteira com o Brasil. Portanto, ambos cresceram em um ambiente com muita influência da cultura do Rio do Prata. Ao se mudar para Porto Alegre, Juan começou a trabalhar como garçom no Brechó do Futebol, local onde Alessandro trabalhava. A dupla, que já havia empreendido em outros segmentos, passou a desenvolver a vontade de comandar um negócio em conjunto. Foi aí que Juan percebeu que faltava um restaurante com o foco em milanesas. "Começamos a trabalhar no Brechó e criamos um vínculo muito forte. Durante a pandemia, chegamos a morar juntos. Assim, começamos a conversar sobre esse projeto das milanesas. Outros lugares têm milanesas, mas faltava que fosse focado nelas", lembra Alessandro. Mesmo com a ideia em mente, o objetivo da dupla não era abrir o empreendimento tão logo. Porém, eles receberam uma proposta para assumir um ponto localizado no coração da Cidade Baixa, local que, segundo os empreendedores, era perfeito para o Mila y Birra."Era um projeto mais ao futuro, mas casou com a oportunidade de assumir o lugar, e pensamos 'tem que ser agora'. Assim, decidimos montar e tocar o projeto", explica Juan. Como grande parte dos empreendedores gaúchos, Alessandro e Juan sofreram com a enchente de maio. Desde problemas com fornecedores até atrasos na obra, a dupla estima que a inauguração do empreendimento tenha atrasado cerca de dois meses. "Tínhamos comprado equipamentos de uma fábrica que alagou, e a iluminação a mesma coisa. Decidimos comprar pela internet e não chegava. Nos assustamos um pouco, mas decidimos abrir. Então, ainda estamos no começo. Quem chegar aqui e voltar, na segunda vez, certamente, já vai ter alguma coisa nova", afirma Alessandro. Segundo os empreendedores, o Mila y Birra conta com reedições únicas dos pratos típicos do Uruguai e da Argentina. Criado pelo chef Luiz Paulo, o cardápio oferece opções de empanadas, chivitos, uma releitura da torta frita - prato clássico da culinária uruguaia - e, claro, as milanesas. O diferencial é que o cliente pode escolher o tipo de proteína, o molho e os acompanhamentos. Pensando em ser mais inclusivo, o empreendimento conta com opções vegetarianas no cardápio. "O chef Luiz fez um trabalho excelente. Fugimos um pouco da milanesa tradicional, com um mix de sabores bem interessante. Além disso, estamos focando no echo a mano. Tudo é feito aqui: o pão, a massa das empanadas, a batata não é industrializada. É tudo artesanal", explica Juan. Na parte das bebidas, o empreendimento disponibiliza para sua clientela chopes, drinks clássicos, como aperol, fernet cola e macunaíma, uma carta de vinhos e, futuramente, a dupla pretende adicionar drinks autorais ao cardápio. Segundo Alessandro e Juan, o Mila y Birra busca ser um local aconchegante e acolhedor, que sirva como um ponto de encontro para as comunidades argentina e uruguaia em Porto Alegre. Assim, o bar é decorado com pinturas de artistas da região e, para fazer com que a clientela se sinta em casa, o local conta com jogos de tabuleiro e uma televisão, onde os empreendedores pretendem transmitir eventos esportivos. "Somos culturalmente muito parecidos. Queremos que os uruguaios e argentinos tenham um espaço em Porto Alegre em que eles se sintam em casa. Queremos que vire algo cultural, que o pessoal fale: 'tem que conhecer o Mila y Birra, um bar temático portenho lá na Cidade Baixa", diz Alessandro. O Mila y Birra está localizado na rua Lopo Gonçalves, n° 108, e opera de segunda a sexta-feira, das 18h às 23h30min. Aos fins de semana, das 11h às 15h e das 18h às 23h30 min. Para mais informações, acesse o Instagram (@milaybirra).

Chef uruguaio está à frente da primeira parrilla do Mercado

Ríncon 74 estava previsto para abrir em 2013, mas teve sua abertura adiada devido ao incêndio devastador que atingiu o Mercado Público no mesmo ano

Negócios Darwin Mariño é o chef por trás do cardápio do Ríncon 74, operação que fica no Mercado Público da Capital Foto: EVANDRO OLIVEIRA/JC

Localizado no segundo andar do Mercado Público de Porto Alegre, o Ríncon 74 (@rincon74poa), primeira parrilla do tradicional espaço, abriu as portas em novembro de 2023. Darwin Mariño Santana, chef uruguaio responsável pela cozinha do estabelecimento, acompanhou o negócio desde a concepção do projeto até a inauguração.

O restaurante estava previsto para abrir em 2013, mas teve sua abertura adiada devido ao incêndio devastador que atingiu o Mercado Público naquele mesmo ano. O segundo andar foi reaberto apenas em 2022. "Tivemos algumas burocracias, o que atrasou consideravelmente nosso processo de abertura. Ainda assim, conseguimos concluir as obras em apenas três meses após a liberação final em agosto em 2023", compartilha Darwin.

Com um assador uruguaio comandando a parrilla, o restaurante tem influências da culinária argentina e uruguaia, além de possuir releituras de pratos típicos gaúchos. "É uma experiência maravilhosa ser a primeira parrilla do Mercado. Cada vez que penso nisso, me arrepio. Não apenas porque amo essa culinária, mas também porque é um marco histórico para o lugar. Acompanhei de perto esse projeto por mais de uma década, então, ver isso se concretizar é um grande passo na minha carreira", relata o chef, que anteriormente atuou por 12 anos no Naval, restaurante também localizado no Mercado Público.

Com 27 anos de experiência como chef de cozinha e 15 anos dedicados ao Brasil, Darwin destaca a autenticidade da parrilla uruguaia no Ríncon 74. "Nosso diferencial está na qualidade dos cortes, influenciada pelo solo e clima uruguaios. Aqui, nossos clientes podem desfrutar de pratos como o entrecot uruguaio, corte de uma raça nobre de Angus que recomendo pessoalmente", comenta.

Segundo Darwin, a parrilla se popularizou fora do Uruguai há muitos anos, em países como Espanha e Estados Unidos. "Na Argentina, faz-se uma parecida com a nossa. A diferença é que no Uruguai só utilizávamos lenha para assar e, hoje, devido a questões ambientais, deixamos de usar lenhas específicas nativas, então passamos a usar carvão", conta.

O restaurante, revestido por tijolos ingleses, com pé direito alto, portas grandes e janelas com vista para o Paço Municipal de Porto Alegre, comporta cerca de 70 pessoas. Além do entrecot, os destaques do cardápio são a tira de costela dianteira, com opção para uma ou duas pessoas, carré de cordeiro e a picanha Black Angus. "Oferecemos sobremesas típicas uruguaias e pratos como o Arroz de Carroceiro, que traz um toque diferenciado à nossa oferta", explica. As entradas partem de

R$ 19,50 e os assados custam entre R$ 49,00 e R$ 239,00.

Atualmente, o restaurante funciona de segunda-feira a sábado, das 11h às 18h, e aos domingos das 11h às 16h. Antes das enchentes que atingiram Porto Alegre, com o Mercado Público funcionando à noite, o estabelecimento operava até as 22h. "Apesar desses contratempos, estamos vendo um retorno muito positivo. Muitos clientes habituais continuam nos visitando, o que é muito bom. Há dias em que superamos o movimento anterior às enchentes", compara Darwin, revelando seus planos para o futuro. "Pretendo continuar aqui em Porto Alegre. Acredito que este seja o meu destino final, minha aposentadoria. Este Mercado e esta cidade já se tornaram parte de mim. Sinto-me em casa aqui", celebra o chef.

Há 15 anos, restaurante é referência de gastronomia argentina no Rio Branco

O El Farol comemora 15 anos na capital gaúcha

O El Farol está localizado na rua Mariante, nº 855, no Rio Branco Foto: EVANDRO OLIVEIRA/JC

Foi com o objetivo de oferecer uma autêntica experiência argentina em Porto Alegre que Alfredo Navarro inaugurou o restaurante El Farol há 15 anos. Morando na capital gaúcha desde 1999, Alfredo decidiu, em 2009, deixar seu ponto em Imbé, no Litoral Norte, para estabelecer o El Farol na rua Mariante, nº 855, no bairro Rio Branco.

Alfredo chegou ao Brasil para atuar em outro setor, mas sempre sentiu a ausência de um local onde pudesse se reunir com amigos e compatriotas argentinos em Porto Alegre. Notando a falta de um espaço que representasse sua cultura na cidade, ele decidiu parar de viajar todos os fins de semana para gerenciar seu bar em Imbé e criar uma comunidade local. Alfredo define o El Farol como mais do que um restaurante. Para ele, é um ponto de encontro para a comunidade argentina e apreciadores da cultura do Rio da Prata. "Toda quinta-feira, temos a noite do tango, uma milonga típica do bairro argentino Caminito", explica. O restaurante oferece pratos tradicionais, como empanadas, milanesas, entrecot, e bebidas como fernet com Coca-Cola, combinação muito popular na Argentina.

A grande receptividade do público porto-alegrense foi fundamental para o sucesso do El Farol ao longo dos anos, segundo Alfredo. "Os gaúchos se identificam muito com a nossa cultura. Compartilhamos o gosto pelo futebol, churrasco, mate e folclore," comenta. Essa afinidade transformou o El Farol em um ponto de encontro não só para argentinos, mas também para uruguaios, colombianos e outros latino-americanos, conta o empreendedor.

Na culinária, o prato mais popular do El Farol são as empanadas, um tipo de pastel de forno com massa caseira, recheado com carne cortada na faca, cebola, pimentão e temperos tradicionais argentinos, servido com chimichurri e limão.

Depois da turbulência provocada pelas enchentes em maio, Alfredo observa uma recuperação no movimento do restaurante. "As pessoas estão voltando, querendo sair e esquecer um pouco os problemas," comenta.

O El Farol fica na rua Mariante, nº 855, e opera de terça-feira a domingo, das 18h à meia-noite.