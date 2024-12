Minuto Varejo - Ep. 5 - Arthur Bolacell, Mercado Brasco: A reinvenção do mercadinho de bairro

No quinto episódio do videocast do Minuto Varejo, a colunista Patrícia Comunello conversa com Arthuir Bolacell, sócio-fundador do Mercado Brasco, marca que reinventou o conceito de mercadinho de bairro.

desenvolveram o negócio na faculdade de Administração da ESPM, em Porto Alegre, no começo da década de 2010, para levar aos moradores da Capital a proximidade e perfil de mercados do interior Depois da pandemia, a dupla deu novo rumo ao conceito, trazendo com força a pegada da sala de estar do bairro, impulsionando o formato, abrindo espaço para gastronomia e ampliando ainda mais a relação com marcas locais, uma das forças do mercadinho. Em 2024, o Brasco tem cinco unidades em bairros icônicos da Capital.Bolacell detalha na conversa com a colunista como foi a evolução da marca, a força do relacionamento de frequentadores por meio do aplicativo e ainda novas frentes de receita em parceria com fornecedores, além de planos de expansão.Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas atualizações!