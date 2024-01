Mercado Brasco: assédio de shoppings e foco em ser marca mais querida de Porto Alegre

Os guris donos do Mercado Brasco se conheceram nas salas de aula, quando tudo ainda era só presencial, da faculdade de Administração, Negócios e Marketing da ESPM em Porto Alegre. Eles até poderiam ter se conhecido antes: Arthur Bolacell é de São Luiz Gonzaga, e Gabriel Drumond de Moraes, de Uruguaiana, as duas cidades para o lado da fronteira com a Argentina. Mas eles se encontrariam mesmo na Capital e com ideias a mil.

A dupla bolou o MVP (protótipo de um negócio) do que seria o Mercado Brasco em uma das disciplinas. O MVP virou um novo modelo de varejo que, em 2012, quando foi implantado, já unia a relação com a vizinhança, conversa com marcas locais e interação.

A marca é uma das mais inovadoras hoje no varejo de alimentação e autosserviço no Rio Grande do Sul e consolida e testa tudo que o mundo supermercadista hoje vive como único caminho. Bolacell e Moraes deram mais um passo em 2023. Ao abrir a quinta unidade da marca, fizeram escolhas e uma delas foi intensificar a conexão local.

"A loja está indo muito bem. Bomba nos cafés da manhã e tardes", diz Bolacell. A arrancada dos guris, claro, desperta atenção. Depois da operação recente - aberta em outubro na esquina da rua Padre Chagas com Luciana de Abreu -, eles vêm sendo assediados pelos maiores shopping centers de Porto Alegre. A resposta? Vão consolidar o novo ponto e a gestão da rede, que faturou R$ 16,5 milhões em 2022.

O resultado de 2023, eles preferem manter ainda a sete chaves. A seguir, o que pensam os sócios que garantem: "Estamos sempre pensando juntos estrategicamente como o Brasco pode melhorar".

Nova loja no Moinhos de Vento

"Começamos a pensar nela em 2022, fizemos muita pesquisa e customizamos para o bairro. É um Brasco especial, uma mistura de mercado, café, padaria e happy hour. A vizinhança já nos recebeu muito bem. Nossa intenção também era de reativar a Padre Chagas. A proposta aqui é de ser a sala de estar do bairro. Vamos atualizar todas as lojas para este modelo, que une espaço e condições de convivência e alimentação das 7h às 23h. Tudo é Mercado Brasco. Em cada nova loja, fazemos estudo para entender o que o bairro e o que a vizinhança necessita. Cada uma é pensada para cada ponto. Na Padre Chagas, vimos que era mais gastronomia e happy hour."

Interação

"Já estávamos no bairro há 10 anos, pois a nossa primeira unidade surge aqui, na rua Florêncio Ygartua. Batemos de porta em porta dos vizinhos empreendedores para entregar kits da loja e nos reconectarmos. A gente acredita muito na construção da comunidade de vizinhança e o que a gente conseguir fazer para melhorar a região vamos fazer. Abrimos uma conversa para dizer: "Podem ter certeza que o bairro vai reacender com o Brasco. Foi assim no Bom Fim."

Caminhos para dar certo

"Experiência física é muito importante e as pessoas gostam, mas precisa ser mais relevante e diferente. Lançamos nosso programa de fidelidade que hoje tem mais de 40 mil cadastrados, que juntam cashback, tem café grátis na loja e promoções. Essa é a grande comunidade que sai do físico para o digital."

Próximo Mercado Brasco

"Estamos sempre olhando novos pontos. A gente gosta de alguns bairros e não tem nenhuma unidade planejada para os próximos meses, mas estamos sempre abertos para esquinas icônicas como a da Padre Chagas e a do Bom Fim. Temos sangue empreendedor. Curtimos sempre expandir. A ideia é consolidar a presença em Porto Alegre. Para ser verdadeiro e criar identidade, tem de estar próximo. Só no futuro vamos olhar para outras cidades. A gente gosta de crescer com as nossas próprias pernas e em um ritmo com qualidade, sem perder a mão. No varejo, é muito comum expansão rápida e perde qualidade, cultura e essência, combinando com os momentos de vida de cada um. Definimos em 2023 que queremos ser uma das marcas mais queridas da Capital. Este é o nosso propósito nos próximos anos."

Qual é o peso da marca

"A marca é o fator mais importante no negócio e precisa construir no longo prazo, que é difícil de fazer, mas fácil de perder. Precisa ter consistência no dia a dia, estar próximo da equipe e fazer tudo com cuidado e atenção. Buscamos muito ser relevantes, mas tem trabalho duro todos os dias para manter isso."

Mais produtos próprios

"Vamos ter mais, é uma estratégia nossa, para nos diferenciar, com produtos bem desenvolvidos, com entendimento do que as pessoas gostam e com parceiros locais que fazem muito bem. Buscamos isso porque temos uma relação melhor com parceiro local. O cliente não procura produto por ser local, na média, mas pelo que consegue transformar conhecendo mais a qualidade, com design mais bonito e estar melhor posicionado."