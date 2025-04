Vegas Card completa duas décadas de inovação, crescimento e responsabilidade social

Em 2025, a Vegas Card celebra um marco importante em sua trajetória: 20 anos de excelência no mercado de cartões de benefícios no Brasil. Com sede em Americana e operações que abrangem todo o território nacional, a Vegas Card se consolidou como uma das principais empresas do segmento, oferecendo soluções de ponta para empresas de todos os portes e segmentos.

Desde sua fundação, a Vegas se destaca pela sua capacidade de estar próxima de seus clientes e dos colaboradores de seus clientes. Com o lema “Somos todos Humanos”, tem como objetivo estreitar cada vez mais o relacionamento com os clientes.

Inovadora e focada na qualidade de vida, iniciou com os produtos: convênios com farmácias na Rede Prática e cartões de alimentação, apostas que se mostraram certeiras e que impulsionaram a expansão da marca.

Com o passar dos anos, a Vegas ampliou seu portfólio com soluções de cartões refeição, combustível, desconto em folha e premiações, como também em benefícios agregados focados na qualidade de vida e saúde do colaborador. A empresa também conta com soluções corporativas no segmento de mobilidade, como o GIF – Gestão Inteligente de Frota e V-Track Rastreadores que ajuda na administração de frotas de veículos, oferecendo relatórios precisos e promovendo economia para as empresas.



Responsabilidade Social e Impacto Cultural

A Vegas é uma das 22 empresas que compõem a ABBT (Associação Brasileira de Empresas de Benefícios ao Trabalhador) e se tornou referência em atendimento humanizado, inclusão e bem-estar dos colaboradores. Outro pilar que sustenta a trajetória da Vegas é a responsabilidade social e projetos culturais. A empresa acredita que o sucesso vai além dos números e busca contribuir para o bem-estar da comunidade. Em 2022, passou a apoiar o projeto cultural Filarmônica de Metais, oferecendo aulas de música para crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. Recentemente, também iniciou o projeto +Um Hits, uma startup de produção cultural que apoia músicos e escritores locais.

Para os diretores Marcos Icassatti Sartori, Hannel Arthur Baungartner e Gustavo Sartori Barba, o compromisso com a responsabilidade social reflete os valores da família fundadora. Gustavo Sartori Barba comenta: “A responsabilidade social sempre foi algo presente, aprendemos desde cedo com nosso saudoso pai, quem fundou a empresa e nos ensinou a olhar o ser humano por trás dos colaboradores e clientes reforçando nosso compromisso em entregar soluções que vão “muito além do benefício”.



O Futuro da Vegas Card: Inovação e Expansão

Após duas décadas de sucesso, a Vegas se prepara para os próximos 20 anos com uma visão de futuro de vanguarda e transformadora. No início de 2025, a marca passou por uma modernização, visando atender a uma nova linha de comunicação que reforça ainda mais seu compromisso com clientes e parceiros, sempre colocando as relações humanas como premissa de atuação.

Mas as mudanças não param por aí: “Estamos expandindo nossa rede de parceiros, com o objetivo de oferecer condições exclusivas para os nossos clientes, os usuários de nossos cartões, proporcionando benefícios ainda mais vantajosos para quem faz parte da nossa base de clientes.’’

Em breve, haverá o lançamento do Clube de Vantagens Vegas Card, uma plataforma que trará ainda mais benefícios exclusivos aos nossos usuários, com ofertas especiais e descontos para quem utiliza cartões Vegas em estabelecimentos parceiros.

A Vegas Card segue sólida em seu compromisso com a inovação e em entregar soluções alinhadas aos desafios que demandam os novos tempos, oferecendo soluções que vão muito além do benefício. Proporcionando qualidade de vida e bem-estar ao colaborador, dentro e fora do ambiente de trabalho. Afinal, somos todos humanos!