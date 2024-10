Better Future - Ep. 5 - Jorge Audy e Luiz Filho: Como Serão as Cidades do Futuro | JCast

Neste episódio do Better Future, apresentado por Patricia Knebel, contamos com a participação especial de Jorge Audy e Luiz Carlos da Silva para uma conversa inspiradora sobre as cidades do futuro. Exploramos como as inovações tecnológicas e sociais podem transformar os centros urbanos e quais serão os principais desafios e oportunidades para construirmos cidades mais inteligentes e humanas.Os convidados também discutem a iniciativa Pacto Alegre e seu impacto transformador em Porto Alegre, revelando como essa colaboração está moldando o futuro da cidade, envolvendo universidades, governo, empresas e a sociedade civil.