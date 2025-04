Mostra de cerâmica ocupa a Casa de Cultura Mario Quintana

A Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736) (CCMQ) deve receber uma nova ocupação no seu Espaço Vitrine CCMQ + RS Criativo nesta semana. O evento de abertura da mostra coletiva Vilarejo Cerâmico acontece nesta quinta-feira (17), às 18h, e a exposição se mantém em cartaz até o dia 13 de julho na CCMQ. Com entrada gratuita, o trabalho conta com uma série produzida por diversos célebres ceramistas do estado do Rio Grande do Sul.O objetivo principal da mostra é reunir obras autorais de artistas gaúchos, em um projeto que intersecciona a arte e a economia criativa. Os trabalhos exibidos foram produzidos dentro dos mais diversificados materiais, como esculturas, vasos, canecas, cumbucas, pratos e joias em cerâmica.Também estão incluídas na programação duas oficinas gratuitas ministradas pela ceramista Helena Rossi Tavares, do ateliê Helenart. Ambas as aulas ocorrem das 14h às 17h: a primeira no dia 26 de abril, que pretende se deter sobre a produção da técnica japonesa de Nerikomi, e a segunda no dia 3 de maio, que promete explorar o processo de produção de bolas sementeiras.