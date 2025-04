Panvel abre em galeria icônica de São Paulo 10ª loja de 2025: "Momento histórico", diz CEO

Uma das maiores players do varejo de farmácia gaúcho e do Sul reforça a posição no maior mercado do Brasil. A Panvel, com sede em Eldorado do Sul e mais de 600 unidades, acaba de pisar na avenida mais famosa (não é a mais fashion e valorizada na atualidade) no complexo icônico do Conjunto Nacional, onde já está outra nativa, a Lugano, e teve a loja emblemática da Livraria Cultura.

Outro detalhe que justifica a expansão: a receita de venda de uma loja na cidade é o dobro da média das unidades, diz a varejista. Pelos dados do balanço do fim de 2024 (último trimestre) - os números do primeiro trimestre de 2025 saem em breve -, a média de venda é de R$ 1,5 milhão no canteiro paulista., ante R$ 750 mil do geral, que tinha 631 pontos em dezembro.

Este ano a rede já abriu 10 unidades. Além da paulista, estão na lista Panambi, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Cruz Alta, Porto Alegre (duas lojas) e Carazinho, no Rio Grande do Sul (RS), e Araucária e Toledo, no Paraná (PR). Frente a dezembro, quando eram 631 unidades, a rede chega a 639 (416 no RS, 112 no PR, 98 em SC e 13 em SP). Na comparação, a indicação é que duas lojas foram fechadas.

Em abril, a companhia prevê mais quatro unidades: São José e Blumenau, em Santa Catarina, Campo Mourão, no PR, e na rua Anitta Garibaldi, na Capital. Com isso, em quatro meses, serão 14 novas farmácias da marca.

Na capital paulista, duas ficam em shopping center (um dele do Grupo Zaffari). A rede desembarcou no mais recente atacarejo aberto pelo Zaffari, da bandeira Cestto, na avenida Protásio Alves. As duas varejistas já têm parceria nas galerias comerciais que integram os supermercados.

A chegada da grife gaúcha no Conjunto Nacional é pontuada como "marco" pela companhia de varejo de farmácia, que tem capital aberto na bolsa de valores.

"Este é um momento histórico para a nossa empresa, que agora tem uma vitrine em um local de grande circulação e visibilidade", definir o CEO, Julio Mottin Neto, em nota, ciando que a rede aposta na "experiência única e inovadora" do seu modelo para atrair consumidores.

A ampliação paulista, onde a rede chegou em 2020, segue a meta de abrir 55 a 60 novas unidades em 2025, plano divulgado em 2024. Pelos dados do desfecho do ano passado, a rede atingiu 13,2% do mercado de venda na Região Sul. O canal digital, que cresce cada vez mais e canaliza esforço de entrega cada vez em menos tempo, alcançou 21,9% do faturamento. Em São Paulo, a marca cresceu 36,2%.

A companhia aposta ainda que a "vitrine" do Conjunto Nacional vai puxar mais vendas do mix de marca própria, que vai de cosméticos à higiene pessoal e itens ortopédicos.