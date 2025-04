Sul em Dança vai exibir documentário em São Leopoldo

É de São Leopoldo a origem do Sul em Dança, um dos principais festivais do Rio Grande do Sul em dança. O município irá sediar a estreia do documentário que mostrará a trajetória de sucesso deste projeto que, desde sua criação, impactou cerca de 70 mil bailarinos, encantando e transformando a cena artística e cultural ao longo dos anos.

O documentário de 20 anos do evento será exibido no dia 26 de abril, no Teatro Municipal de São Leopoldo, a partir das 20h. Durante o dia também acontecerão workshops de formação nas áreas de produção cultural e videodança, além de palestra com a diretora do festival.

"Para todos os envolvidos, será um momento de muita alegria e emoção. Pois foi aqui que demos os primeiros passos para levar adiante nosso sonho de promover o crescimento e a qualificação da dança", emociona-se Margit Kolling, idealizadora, diretora e produtora do Festival.

Em 2023, o festival celebrou 20 anos de existência, consolidando-se como referência ao proporcionar experiências únicas e momentos inesquecíveis. A cada ano, a programação do festival torna-se mais intensa. São palestras, workshops, apresentações de bailarinos, de grupos, de escolas e de projetos sociais.

No centro de tudo, a dança, manifestada pelos mais diversos estilos, do ballet clássico, ballet clássico de repertório, dança contemporânea, jazz e danças urbanas, dentre outros.

O Sul em Dança surgiu em 2003, com o nome de São Leopoldo em Dança, tendo como palco a Sociedade Ginástica de São Leopoldo, onde ficou até 2009. Com o crescimento do projeto, mudou-se para o Ginásio Celso Morbach, As apresentações ainda ocorreram no Centro de Eventos de São Leopoldo, no bairro Fazenda São Borja, e no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo

Desde 2017, o Teatro da Fiergs, vem sendo a casa do evento Margit Kolling, idealizadora, diretora e produtora do festival, destaca a importância da confiança dos apoiadores ao longo da jornada do Festival. "Não se trata apenas do recurso financeiro e sim do seu significado: cada apoio representa um investimento direto na realização de sonhos", complementa.