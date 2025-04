Liga dos Campeões - Ontem, pelos confrontos de volta das quartas de final, se enfrentaram Borussia Dortmund (0) 3x1 (4) Barcelona e Aston Villa (1) 3x2 (3) PSG. Hoje, jogam Inter de Milão (2)x(1) Bayern de Munique e Real Madrid (0)x(3) Arsenal.

Brasileirão - Hoje, pela 4ª rodada da competição, jogam, às 18h30min, Botafogo x São Paulo. Às 19h, tem Sport x Bragantino. Às 19h30min, Corinthians x Fluminense. Fechando o dia, às 21h30min, Flamengo x Juventude, Santos x Atlético-MG e Vitória x Fortaleza.

Série B - Pela 3ª rodada da competição, jogam hoje, às 20h, Paysandu x Chapecoense e Avaí x Operário. Às 21h, tem Coritiba x Novorizontino.

Brasileirão feminino - Se enfrentam hoje, às 15h, pela 5ª rodada do torneio Grêmio x América-MG e Bahia x Real Brasília. Às 16h, tem Juventude x Bragantino e São Paulo x Sport. Às 21h, 3B da Amazônia x Ferroviária fecham o dia.

Messi - Assim que desencantou e conquistou o tão almejado título mundial com a seleção da Argentina, em 2022, no Catar, o jogador revelou que estava com a carreira completa e que aquela era sua última Copa. Porém, o uruguaio Suárez surpreendeu ao dizer que o camisa 10 está "focado e com gana" de jogar na competição de 2026.

Copa do Mundo - A ideia do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, de ampliar a futura Copa do Mundo de 2030 vem enfrentando resistência. Ontem, foi a vez de Victor Montagliani, presidente da Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), rejeitar a proposta. "Não acredito que expandir a Copa do Mundo masculina para 64 equipes seja o movimento correto", afirmou.

Tênis - João Fonseca foi confirmado ontem na lista oficial de Roland Garros. O jovem tenista brasileiro disputará pela segunda vez uma chave principal de Grand Slam como profissional. Será ainda a primeira vez em que entrará diretamente na disputa, sem precisar passar pelo qualifying, a fase preliminar.

Tênis 2 - A dupla brasileira composta por Marcelo Mello e Rafael Matos enfrenta os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner pelas oitavas de final do Aberto de Munique. O duelo acontece amanhã e tem o horário previsto para as 8h20min.