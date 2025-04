Após dois anos, Biblioteca Pública reabre em Osório

Fechada para reformas desde julho de 2023, a Biblioteca Pública Fernandes Bastos reabriu nesta terça-feira (15) para o público, em Osório. O prédio histórico, localizado no Centro, teve como principais melhorias a troca do telhado, recebeu pinturas interna e externa, instalação de forro em PVC e de gesso, implantação de novo sistema de iluminação, entre outros reparos. O valor total das reformas foi de R$ 235 mil.

A biblioteca possui 24 mil registros bibliográficos e 7.2 mil usuários cadastrados. O local disponibiliza ambientes para pesquisa, com mesas e cadeiras, além de dois computadores com acesso à internet. Uma divisória foi colocada na parte térrea para criar o ambiente infantil, com prateleiras de livros na altura dos pequenos.

No piso superior, a Sala Verde voltada à educação ambiental, voltará a funcionar, com livros e materiais voltados ao tema. Ainda no segundo andar, uma sala ampla com cadeiras e tela pode receber eventos como palestras e cine debates.

O prédio localizado na Rua Marechal Floriano, 980, é um dos principais conservados pelo município. No início do século XX, a edificação já abrigou a Prefeitura de Osório e teve diversas funções, incluindo delegacia de polícia, cadeia pública, hospital e Câmara Municipal. A edificação está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e o horário de funcionamento da Biblioteca Pública Fernandes Bastos será de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.