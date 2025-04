Com feriado prolongado, hotéis do Litoral Norte preveem mais de 90% de ocupação

Com o feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes, os hotéis do Litoral Norte do Rio Grande do Sul deverão registrar uma ocupação de mais de 90%, segundo o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Litoral Norte. Os principais destinos no feriadão são as praias de Torres, que aparece em primeiro lugar na preferência do público, seguido por Capão da Canoa e Tramandaí.

A presidente do Sindicato, Ivone Ferraz, diz que ainda há vagas disponíveis na rede hoteleira para quem deseja curtir os quatros dias do feriadão no litoral gaúcho. A movimentação nas praias gaúchas decorre do fato do feriado da Sexta-feira Santa (18) ser emendado com o de Tiradentes (21 de abril). "Temos a expectativa de movimentação intensa no Litoral Norte", comenta.

A CCR ViaSul divulgou a previsão de circulação de carros nas rodovias administradas pela empresa durante os dias 17 a 22 de abril (quinta a terça-feira). O levantamento destaca que cerca de 1,1 milhão de veículos deverão utilizar alguma das quatro rodovias - a BR-101, a 386, a Rodovia do Parque, a 448, e a BR-290, a Freeway.

Pela Freeway, são esperados pouco mais de 310 mil veículos, dos quais 160 mil seguirão em direção ao Litoral Norte gaúcho enquanto outros 151 mil em direção à Região Metropolitana de Porto Alegre. Para a saída do feriado, na quinta-feira (17), estão previstos cerca de 55 mil motoristas sentido ao Litoral Norte, com outros 42 mil esperados para a sexta (18). Para o retorno, o dia mais intenso deverá ser na segunda-feira (21), com estimativa de quase 51 mil condutores na rodovia. Por outro lado, na terça (22), redução acentuada no fluxo, com média de 19 mil veículos.

A concessionária sugere, se for possível, que os motoristas programem sua viagem de maneira a trafegar nos horários de fluxo mais calmo. Assim, a orientação da empresa é que condutores utilizem a rodovia antes das 15h na quinta (17) e após as 14h na sexta (18). Para o retorno, no dia 21 (segunda), orientação é trafegar antes do meio-dia. No dia 22 (terça), melhor horário deve ser após ao meio-dia.

Hotéis da Serra gaúcha registram lotação de 95% no feriadão



Na Serra gaúcha, os hotéis chegam a 95% de lotação, ainda com vagas para estadia em alguns estabelecimentos. A maior procura é por Gramado, seguido por Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula. A região tem 32 mil leitos no total. O secretário municipal de Turismo de Gramado, Ricardo Bertolucci Reginatto, destaca que a previsão de ocupação é de 95% para o feriado de Páscoa. "A cidade conta com 25 mil leitos oficiais", comenta. Segundo Reginatto, os visitantes começarão a chegar em Gramado na quinta-feira. Haverá toda uma programação da Chocopascoa Gramado, Parada de Páscoa, atrações na Vila de Páscoa, Mara Cake na rua Coberta e Procissão dos Passos.

Já o secretário municipal de Turismo de Canela, Rafael Carniel, destaca que a ocupação hoteleira prevista para Canela já atinge a previsão de 90,4% para o feriado de Páscoa, segundo dados do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur), com tendência de aumento. "12% são estrangeiros. Principalmente uruguaios e argentinos. Eles são a quarta maior origem de visitantes para o feriado em Canela, atrás do próprio Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo", acrescenta.

Segundo Carniel, embora no Brasil a Semana Santa seja marcada principalmente por celebrações religiosas e o feriado da Sexta-feira Santa, no Uruguai ela é conhecida como Semana do Turismo, um dos principais períodos de férias do ano. "Com escolas e repartições públicas fechadas durante toda a semana, muitos uruguaios aproveitam para viajar - e Canela tem se consolidado como um destino querido por eles", ressalta. Para o secretário Turismo de Canela, a presença crescente de estrangeiros reforça a importância de fortalecer a promoção turística da cidade em mercados estratégicos como o do Uruguai, especialmente em datas-chave do calendário sul-americano.