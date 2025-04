Regiões Restinga e Extremo Sul recebem feiras do peixe a partir desta quarta-feira

Iniciam nesta quarta-feira (16), as edições da Feira do Peixe nas regiões Restinga e Extremo Sul. Os eventos ocorrem das 8h às 19h. Na sexta-feira, das 8h às 13h. Na região Restinga, a 23ª edição da feira ocorre na Esplanada, que fica na Estrada João Antônio da Silveira, 2359. Já a feira da região Extremo Sul chega à sua 13ª edição e ocorre na Praça Inácio Antônio da Silva, no bairro Belém Novo.

Além de peixes congelados, as feiras vão ofertar hortifruti, artesanato e vinho. Na Restinga, haverá a exposição de peixes vivos.(Smgov), em conjunto com a comunidade, representada pelos conselheiros do Orçamento Participativo (OP).Conforme o secretário de Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural, Cassio Trogildo, as feiras já são habituais, juntamente com a que ocorre no Centro Histórico. “São feiras importantes e já reconhecidas como parte do calendário das regiões.”, destaca., sendo R$ 50 mil demandados pelo OP e 20 mil de uma emenda parlamentar., e R$ 30 mil foram demandados pelo OP. Junto com a Festa de Lançamento da Feira do Peixe, R$ 67 mil (OP), e a Feira do Largo Glênio Peres, R$ 415 mil (R$ 33 mil do OP), o investimento total é de R$ 599 mil.