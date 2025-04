Noches de Canto y Fuego recebe Cristiano Quevedo e Ricardo Bergha

Os artistas da música nativista Cristiano Quevedo e Ricardo Bergha são os convidados especiais da mais nova edição do Noches de Canto y Fuego. Nesta quinta-feira (17), além dos anfitriões Grupo Mas Bah e Antônio Costaguta, conhecido como El Topador, o tradicional evento realizado pelo Rancho Tabacaray (av. Vicente Monteggia, 2.770) também contará as vozes de outros dois cantores, que prometem promover um show intimista, apenas com violões e percussão ecoando ao redor do fogo.O Rancho estará aberto desde às 18h, com uma série de atrações gastronômicas preparadas para servir ao público. Além de oferecer múltiplos cortes nobres de carne, como Contrafilé, Entrecostales e Bife Ancho, também será disponibilizada uma carta de acompanhamentos, que conta com pratos latinos tradicionais, como Empanadas e Acém com fritas. A música, por sua vez, está programada para se iniciar às 20h.Os ingressos para esta edição do evento estão disponíveis no Sympla, no valor de R$ 90,00, com meia-entrada de R$ 45,00. Crianças de até dez anos pagam R$20,00, e menores de cinco anos podem entrar gratuitamente.