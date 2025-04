Padronização permite ao chocolate artesanal conquistar mais mercados

A paixão pelo chocolate é permanente, mas é na Páscoa que o mercado atinge seu auge — e com ele, a concorrência. Para pequenos negócios que produzem chocolates artesanais, como a Silvia Chocolates Artesanais, de São Lourenço do Sul (RS), a data representa uma grande oportunidade para se destacar. Neste cenário, a padronização de produtos se torna um diferencial competitivo, e ferramentas como o código de barras padrão GS1 são aliadas fundamentais na profissionalização e expansão dos negócios.“Desde que começamos a usar os códigos de barras, tudo ficou mais fácil. As pessoas gostam de receber uma mercadoria codificada porque é muito mais simples: passam o leitor e já sabem exatamente o que é. Muito bom mesmo”, afirma a fundadora Silvia Schneid Tejada, artista plástica que começou a produzir chocolates como presente de Páscoa para a família, o que transformou o hobby em negócio.Fundada no ano 2000, a Silvia Chocolates Artesanais deu um salto de crescimento em 2006 ao adotar o padrão GS1 para identificação dos produtos. Na época, surgiu a chance de comercializar com o varejo local, que já operava com sistemas automatizados e exigia o código de barras. O resultado foi imediato. As vendas dobraram após a implementação. Atualmente, a empresa produz mais de 100 itens cadastrados com o padrão GTIN-13 (numeração que acompanha o código de barras) e adota as soluções da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, como o Cadastro Nacional de Produtos (CNP), ferramenta que apoia o controle e a gestão dos itens.“A trajetória da Silvia Chocolates Artesanais comprova como soluções simples como a adoção de padrões globais de identificação transformam a realidade de pequenos produtores, tornando-os mais competitivos e preparados para atender as demandas de datas especiais”, afirma o presidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, João Carlos de Oliveira. Além de buscar inovação constante no portfólio, a empresa está em processo de reestruturação após enfrentar dificuldades causadas pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul no ano passado. “Atualizamos a produção e criamos novos produtos. Pretendo avançar bastante na padronização para melhorar ainda mais o que entregamos ao mercado”, conta Silvia, que aposta em melhorias para manter a qualidade e ampliar sua presença nos pontos de venda.Vantagens da adoção de código de barras por micros e pequenas empresas