Ibovespa opera em baixa moderda em novo dia de cautela com tarifas dos EUA

O mercado de ações tem desempenho fraco nesta quarta-feira (16), e o Ibovespa opera em baixa moderada, puxado principalmente pela queda expressiva das ações da Vale e do comportamento hesitante dos papéis da Petrobras e de alguns bancos. Embora a questão fiscal doméstica tenha voltado ao radar desde ontem, profissionais do mercado afirmam que o ponto central das atenções dos investidores continua a ser a política de tarifas de comércio exterior dos Estados Unidos.Os investidores reforçam a cautela depois que os EUA impuseram restrições às exportações de chips para as chamadas "nações digitais", grupo que inclui a China.A Casa Branca afirmou ainda que a China está sujeita a pagar tarifas de até 245% para exportar seus produtos para os EUA caso tome novas medidas retaliatórias. Atualmente, a tarifação dos EUA sobre importações chinesas é de 145%.Enquanto as bolsas de Nova York recuam até 2%, no caso específico do índice Nasdaq, o mercado doméstico consegue um desempenho menos negativo."É um cenário bastante de incerteza e ainda não há uma sinalização clara de curto prazo. A discussão para o Brasil é como esses impactos de tarifas, que apontam para menos crescimento global, acabam afetando os próximos passos do Banco Central aqui. Estão previstas duas altas de 0,50 ponto porcentual na Selic, mas é necessário entender como o Copom acaba absorvendo esses impactos para a política monetária", afirma Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Claritas.Às 11h20, o Ibovespa tinha 128.723,47 pontos, em baixa de 0,40%.